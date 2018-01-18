Снег идет, а мы стоим: поезд Интерсити застрял в поле (8 новостей) «Скоростной поезд «Интерсити» Киев-Запорожье из-за снегопада застрял в Черкасской области»

В Черкасской области в снегу застрял скоростной поезд «Интерсити» с назначением «Киев-Запорожье». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Юрий Иващенко.

«Поезд Интерсити в Запорожье стал. Суд и прокуроры САП, судя по-моему, подождут. На пути сантиметров 30 снега. Почему нет Дьюти фри, когда он нужен», - отметил пассажир.

Позже Иващенко уточнил, что поезд якобы начал движение, но с остановками. Пассажир уточнил, что ситуация все же не изменилась. «Снег идет, а мы стоим. Поезд проедет пару километров и стоит», - рассказал правозащитник.

Из Киева поезд выехал в 07:13, а прибыть в Запорожье должен был по графику в 14:23. В «Укрзализныце» подчеркнули, что остановка была вызвана сложными погодными условиями.

Непогода не повлияла на движение поездов – "Укрзализныця"

Обновлено в 15:15 В Черкасской области из-за налипания снега застрял поезд Интерсити. Стрелочный перевод, из-за которого возникла заминка, очистили от обледенения, после чего поезд продолжил путь.

Обновлено в 15:21 ЧП произошло на станции «Владимирская».