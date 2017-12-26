Собчак предложила Навальному стать доверенным лицом на выборах (3 новости) «Российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее озвучила желание баллотироваться в президенты РФ, предложила оппозиционному политику Алексею Навальному стать ее доверенным…»

Российская телеведущая Ксения Собчак предложила оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на выборах в случае ее успешной регистрации в качестве кандидата. Об этом телеведущая заявила в социальной сети Instagram.

"Сегодня ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального. Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей. Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы", - заявила Собчак.

Она добавила, что выступает против бойкота выборов, предложенного Навальным. Собчак подчеркнула, что "главная проблема агитации за бойкот в том, что в ней нет мобилизующего начала: останьтесь дома, смотрите телек, возмущайтесь".

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"Выборы - по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Владимира Путина. И позволит ему получить желаемые 70%", - добавила телеведущая.

Собчак призвала все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае ее регистрации предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом.