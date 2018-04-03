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Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы

Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы (3 новости)

«Певица выложила пикантные фото в своем Instagram»

Певица Настя Каменских отправилась на отдых в теплую страну. Не упустила возможность сделать откровенную фотосессию. Подобные фото делает нередко звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

На своей странице в социальинй сети выложила несколько фото в бикини, акцент сделала на ягодицы. Фанаты засыпали Настю комплиментами, но кто-то отметил, что звезда несколько набрала вес после своего похудения.

Ранее Каменских показала видео со спортивных тренировок.

"Каждый день я вижу как меняется мое тело и это невероятно !!! И каждый день я чувствую как меняется мое сознание благодаря спорту! Ребята! Жизнь очень маленькая! Не теряй время!", - подписала видео Каменских.

ФОТО К НОВОСТИ: «Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы»
Фото "Какая аппетитная попа": Настя Каменских поделилась соблазнительными фото в купальнике (фото)
Фото Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
Фото Аппетитная Настя Каменских обнажила ягодицы в стиле Кардашьян
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Главред Главред  ·  03.04.18, 10:20 Певица подразнила фанатов летними снимками. (фото)
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 11:26 Певица выложила пикантные фото в своем Instagram.
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Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы

Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
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