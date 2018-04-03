Соблазнительная Каменских в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы

Певица Настя Каменских отправилась на отдых в теплую страну. Не упустила возможность сделать откровенную фотосессию. Подобные фото делает нередко звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

На своей странице в социальинй сети выложила несколько фото в бикини, акцент сделала на ягодицы. Фанаты засыпали Настю комплиментами, но кто-то отметил, что звезда несколько набрала вес после своего похудения.

Ранее Каменских показала видео со спортивных тренировок.

"Каждый день я вижу как меняется мое тело и это невероятно !!! И каждый день я чувствую как меняется мое сознание благодаря спорту! Ребята! Жизнь очень маленькая! Не теряй время!", - подписала видео Каменских.