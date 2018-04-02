Солдат-срочник погиб на Николаевщине в результате огнестрельного ранения, - командование Воздушных сил ВСУ

1 апреля в воинской части Воздушных сил Вооруженных сил Украины при исполнении служебных обязанностей погиб солдат срочной службы, сообщили в командовании ВС ВСУ.1 апреля в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) в Николаевской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает командование ВС ВСУ.

Он погиб при исполнении служебных обязанностей.

"По данному факту проводится служебное расследование. На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, военной прокуратуры, военной службы правопорядка и офицеров командования ВС ВСУ", говорится в сообщении.

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