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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 19:21
· Ранение · Область · Воинская часть · Огнестрельное ранение · Апрель
Солдат-срочник погиб на Николаевщине в результате огнестрельного ранения, - командование Воздушных сил ВСУ

Солдат-срочник погиб на Николаевщине в результате огнестрельного ранения, - командование Воздушных сил ВСУ (10 новостей)

«Причина смерти – огнестрельное ранение.  »

1 апреля в воинской части Воздушных сил Вооруженных сил Украины при исполнении служебных обязанностей погиб солдат срочной службы, сообщили в командовании ВС ВСУ.1 апреля в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) в Николаевской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает командование ВС ВСУ.

Он погиб при исполнении служебных обязанностей.

"По данному факту проводится служебное расследование. На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, военной прокуратуры, военной службы правопорядка и офицеров командования ВС ВСУ", говорится в сообщении.

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Обновлено в 18:44 В воскресенье, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. «По данному факту проводится служебное расследование. Также, на месте…

Обновлено в 19:21 В кармане солдата была найдена предсмертная записка.

ФОТО К НОВОСТИ: «Солдат-срочник погиб на Николаевщине в результате огнестрельного ранения, - командование Воздушных сил ВСУ»
Фото В воинской части под Николаевом застрелился солдат-срочник - СМИ
Фото Под Николаевом в воинской части застрелился солдат-срочник, - СМИ
Фото Срочник Воздушных сил ВСУ погиб от огнестрельного ранения в одной из в/ч
Фото В воинской части Николаевской области от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник
Фото В воинской части от огнестрельного ранения погиб срочник
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 16:47 В воскресенье, 1 апреля, в воинской части в селе Галицыново Николаевской области нашли застреленным 21-летнего военнослужащего срочной службы, сообщил Новости-N источник в военной прокуратуре.
Фокус Фокус  ·  02.04.18, 16:59 В Николаевской области в воинской части в селе Галицыново обнаружили застреленным 21-летнего военнослужащего срочной службы. Об этом инциденте сообщает "Новости-N" со ссылкой на источник…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 17:19 В воскресенье, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 17:28 Причина смерти – огнестрельное ранение.  
Факты Факты  ·  02.04.18, 17:53 ЧП произошло в части особого назначения под Николаевом
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 17:54 1 апреля в Николаевской области в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.04.18, 18:18 Вчера, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.…
Капитал Капитал  ·  02.04.18, 18:44 В воскресенье, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 19:21 В кармане солдата была найдена предсмертная записка.
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