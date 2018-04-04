Состояние здоровья Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку, - адвокат (6 новостей) «Он не намерен останавливать голодовку в знак протеста»

Состояние здоровья осужденного в аннексированном РФ Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается, но он не намерен останавливать протест.

Обновлено в 04:17 "Ему это трудно дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", рассказала она.

Обновлено в 04:36 Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. Он не намерен останавливать протест, рассказала адвокат осужденного Ольга Динзе.