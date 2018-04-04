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Общество
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 04:36
Состояние здоровья Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку, - адвокат

Состояние здоровья Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку, - адвокат (6 новостей)

«Он не намерен останавливать голодовку в знак протеста»

Состояние здоровья осужденного в аннексированном РФ Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается, но он не намерен останавливать протест.

Обновлено в 04:17 "Ему это трудно дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", рассказала она.

Обновлено в 04:36 Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. Он не намерен останавливать протест, рассказала адвокат осужденного Ольга Динзе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Состояние здоровья Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку, - адвокат»
Фото Состояние Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку - адвокат
Фото В Крыму осужденный Балух не прекращает голодовку, несмотря на ухудшение состояния здоровья
Фото Балух продолжает голодовку, его состояние ухудшается – адвокат
Фото Осужденный в Крыму Балух не намерен прекращать голодовку, его состояние ухудшается
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 23:50 Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается.
Униан Униан  ·  05.04.18, 01:55 Незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку.
ТСН ТСН  ·  05.04.18, 03:03 Он не намерен останавливать голодовку в знак протеста.
Гордон Гордон  ·  05.04.18, 04:17 Тюремная администрация в оккупированном Крыму пытается вкусными продуктами "соблазнить" украинского активиста Владимира Балуха, который объявил голодовку 19  марта, рассказала его адвокат…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 04:36 Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. Он не намерен останавливать протест, рассказала адвокат осужденного Ольга Динзе.
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