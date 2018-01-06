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Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко

Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко (4 новости)

«По его словам, необходимо пройти все этапы одобрения закона об антикоррупционном суде и формирования состава суда»

Создание Антикоррупционного суда, законопроект о котором уже был обнародован, будет начато в Украине в течение 2018 года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в колонке для спецвыпуска изданий "Новое время" и The Economist "Мир в 2018".

Порошенко напомнил, что с 15 декабря 2017 года в Украине заработал новый Верховный суд, а также дал прогнозы на 2018 год.

"В течение года будет дан старт созданию Антикоррупционного суда. Деньги в бюджете на эту институцию уже предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей", –; написал глава государства.

Текст законопроекта об Антикоррупционном суде обнародован на сайте парламента
Текст законопроекта об Антикоррупционном суде обнародован на сайте парламента

При этом Порошенко подчеркнул, что события конца 2017 го показали, что антикоррупционная инфраструктура Украины требует более активной защиты со стороны президента.

"Особо подчеркиваю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки "клиентов" с политически окрашенными "приговорами", –; добавил Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко»
Фото Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко
Фото Порошенко заверил, что создание Антикоррупционного суда стартует в этом году
Фото Порошенко назвал сроки создания Антикоррупционного суда
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Униан Униан  ·  06.01.18, 14:22 По его словам, необходимо пройти все этапы одобрения закона об антикоррупционном суде и формирования состава суда.
ТСН ТСН  ·  06.01.18, 16:29 Глава государства подчеркнул, что в целом антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 17:48 Нужно пройти все этапы одобрения закона об антикоррупционном суде и формирования состава судей, отметил президент. 
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