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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 21:03
· SpaceX · Ракета · Falcon 9 · Спутник
SpaceX запустил очередной Falcon 9 с десятью спутниками

SpaceX запустил очередной Falcon 9 с десятью спутниками (7 новостей)

«В сети показали полное видео»

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании. Отмечается, что старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг, штата Калифорния. Сообщается, что первая ступень ракеты ...

Обновлено в 20:40 Компания SpaceX запустила ракету Falcon c десятью коммуникационными спутниками Iridium Next на борту.

Обновлено в 21:03 В конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.

ФОТО К НОВОСТИ: «SpaceX запустил очередной Falcon 9 с десятью спутниками»
Фото Власти США разрешили SpaceX запустить тысячи спутников для создания глобального интернета
Фото SpaceX запустил очередной Falcon 9 с десятью спутниками
Фото SpaceX запустила ракету с 10 спутниками на борту
Фото SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками Iridium Next (видео)
Фото Власти США разрешили SpaceX запустить тысячи спутников
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  30.03.18, 16:53 В планах SpaceX - запустить 12 тысяч спутников, но сейчас американская Комиссия по связи одобрила только 4425.
ТСН ТСН  ·  30.03.18, 17:25 Очередной запуск состоялся на базе ВВС Ванденберг.
Обозреватель Обозреватель  ·  30.03.18, 18:48 В сети показали полное видео
Газета День Газета День  ·  30.03.18, 19:51 Американская космическая компания SpaceX сегодня, 30 марта, успешно вывела на орбиту спутники Iridium Next с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter . "Успешное…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.03.18, 20:40 Компания SpaceX запустила ракету Falcon c десятью коммуникационными спутниками Iridium Next на борту.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  30.03.18, 21:03 Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX работать над созданием сети спутникового интернета Starlink. В компании надеются, что успешное завершение программы поможет с финансированием разработки…
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