SpaceX запустил очередной Falcon 9 с десятью спутниками

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Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании. Отмечается, что старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг, штата Калифорния. Сообщается, что первая ступень ракеты ...

Обновлено в 20:40 Компания SpaceX запустила ракету Falcon c десятью коммуникационными спутниками Iridium Next на борту.

Обновлено в 21:03 В конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.