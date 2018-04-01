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Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде

Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде (3 новости)

«Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и сильных дождях в некоторых областях Украины»

В воскресение, 1 апреля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, в западных областях местами пройдут сильные дожди. Также есть опасность повышения уровня воды на водоемах страны. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра Украины, на украинском участке Дуная днем ​​1 апреля в связи с прохождением волны половодья и усилением нагонного ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается повышение воды с достижением опасной отметки в 185 сантиметров, при которой подтопляется около 50% территории города Вилково в Одесской области.

В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Прикарпатья и высокогорье Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Утром и днем 1 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 10:13 Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и сильных дождях в некоторых областях Украины.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 10:14 Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и сильных дождях в некоторых областях Украины
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