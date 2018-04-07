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Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 05:30
· Facebook · Киллер
Спасли "вора в законе": в Днепре задержали киллера во время подготовки к убийству

Спасли "вора в законе": в Днепре задержали киллера во время подготовки к убийству (5 новостей)

«Задержанного разыскивают в ЕС»

В Днепре полиция задержала киллера во время подготовки к убийству.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У него изъяли заряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

Аброськин рассказал, что в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал свой день рождения. На праздник собрались криминальные авторитеты и их друзья.

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Во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможной жертвы правоохранители вошли в указанное заведение, чем встревожили "воров".

"Прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла и их "помощников", которые это им гарантировали", - написал Аброськин.

Полицейский чиновник заверил, что правоохранители никогда не будут договариваться с воровским миром.

"Возвращаясь к киллеру... И тут встает философский вопрос: как же так? Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь, видимо, какого-то "вора"... в этот праздничный вечер для воров", - написал Аброськин.

На Киевщине правоохранители задержали вора в законе, уроженца Грузии Рамаза Багдатського. 45-летнего мужчину короновали у себя на родине в 1998-м. Он, имея в криминальной среде статус вора в законе, прибыл на территорию Украины в 2011 году - и сразу направился в столицу. За 7 лет правоохранители несколько раз задерживали его и выгоняли за пределы Украины, но он возвращался с чужими документами.

Обновлено в 05:10 Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Обновлено в 05:30 В это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, “вор в законе” по кличке “Умка” праздновал день рождения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спасли "вора в законе": в Днепре задержали киллера во время подготовки к убийству»
Фото Спасли "вора в законе": в Днепре задержали киллера во время подготовки к убийству
Фото В Днепре полиция задержала киллера во время подготовки к убийству
Фото В Днепре задержали киллера, который готовился к убийству
Фото Киллера задержали во время подготовки к убийству
Фото Полиция в Днепре задержала киллера, который готовился к убийству
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 00:58 Задержанного разыскивают в ЕС
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 02:57 Рядом "вор в законе" праздновал день рождения, поэтому, возможно, он мог стать жертвой.
Униан Униан  ·  07.04.18, 03:27 В это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 05:30 В это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, “вор в законе” по кличке “Умка” праздновал день рождения.
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