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Спецпрокурор Мюллер собирается начать суд на Манафортом через 3 месяца (7 новостей) «Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве»

Специальный прокурор по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта, передает Интерфакс.

Обновлено в 03:01 Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве.

Обновлено в 05:15 Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.