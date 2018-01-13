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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 05:15
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Спецпрокурор Мюллер собирается начать суд на Манафортом через 3 месяца

Спецпрокурор Мюллер собирается начать суд на Манафортом через 3 месяца (7 новостей)

«Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве»

Специальный прокурор по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта, передает Интерфакс.

Обновлено в 03:01 Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве.

Обновлено в 05:15 Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спецпрокурор Мюллер собирается начать суд на Манафортом через 3 месяца»
Фото Спецпрокурор Мюллер просит начать судебный процесс по делу Манафорта 14 мая
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.18, 00:47 Спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 00:52 Спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта,…
Гордон Гордон  ·  13.01.18, 01:55 Во время следственных действий по делу американского политтехнолога Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса было собрано 590 тыс. документов, сообщил спецпрокурор Роберт Мюллер.Спецпрокурор по расследованию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 03:01 Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.01.18, 05:15 Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер предложил 14 мая начаться судебный процесс по делу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Его обвиняют в отмывании денег, пишет Reuters.…
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