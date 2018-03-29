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Спилберг снял кино для детей в возрасте 45-50 лет

Спилберг снял кино для детей в возрасте 45-50 лет (4 новости и 1 видео)

«В прокат также выходит драма, фэнтези и украинский приключенческий фильм»

«Первому игроку приготовиться» - дерзкая игра Стивена Спилберга на ностальгии детей от 3 до 70 лет, длинной почти в два с половиной часа. Но однозначно чертовски удачная и фееричная.

Каждый фильм режиссера Стивена Спилберга ожидаются с особым трепетом. Гуру современного американского кинематографа прыгает из жанра в жанр, не боясь экспериментировать, создавая набор фишек, которые характерны только ему, и любому элементарному сюжету придают интересное обрамление.

Первому игроку приготовиться /

кадр из фильма

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Если говорить о зарождении всей идеи с созданием «Первого игрока», самым интересным фактом является тот, что права на экранизацию романа Эрнеста Клайна были выкуплены студией Warner Bros. еще до официального выхода книги. А самого автора пригласили в качестве сценариста работать в дуэте с Заком Пенном («Мстители», «Люди-Х», «Невероятный Халк»).

В тоже время для Стивена Спилберга картина «Первому игроку приготовиться» - возвращение в жанр фантастики. Феноменальное возвращение.

В 2045 году человечество антиутопического мира стремится скрыться от реальных проблем. Главным способом сделать это стала виртуальная реальность OASIS (Онтологический антропоцентрический зрительно-иммерсивный симулятор), созданая гиком-социопатом Джеймсом Холлидейем (Марк Райлэнс). За несколько лет до основных событий фильма он скончался, но оставил для всех игроков квест по поиску трех ключей. Для тех, кто найдет в результате поисков главную пасхалку (пасхальное яйцо) уготован невероятный приз – кругленькая сумма с кучей ноликов и власть над OASIS.

Первому игроку приготовиться /

кадр из фильма

В поисках принимают участие не только обычные игроки, но и засланные «шестерки» от корпоративных магнатов. Главный герой Уэйд Уоттс/Парсифаль (Тай Шеридан) становится первым из пятерки, кто шаг за шагом находит спрятанные создателем-социопатом ключи. И тем самым он привлекает к себе внимание главного антагониста – главы корпорации-захватчика IOI Нолана Сорренто (Бен Мендельсон).

Обычно, приступая к полосканию кинолент, мы начинаем с самого главного – сюжета. Но в этот раз хочется начать именно с того, что выводиться Спилбергом на первый план. Ради чего и была создана лента «Первому игроку приготовиться». Это огромный сундук, наполненный сокровищами для гиков компьютерных игр, фильмов, литературы и комиксов и игра «Кто найдет больше пасхалок и отсылок?». Оммаж на «Сияние» Стэнли Кубрика, изображение мехо-Годзиллы, Кинг-Конга, пробегающие мимо Лара Крофт, Харли Куинн, шуточки про куклу-убийцу Чаки и так далее. Да этот сундук придется разбирать не один месяц, чтобы найти и пересчитать всех героев поп-культуры от 80-ых годов до наших дней.

Первому игроку приготовиться /

кадр из фильма

Во всей этой вакханалии каждый зритель найдет для себя знакомые отсылочки. Да и в принципе во время пресс-показа в зале то и дело было слышно или довольные ахи-вскрики (не о том вы подумали), или аплодисменты. Потому что Стивен Спилберг взял всю поп-культуру, превратил ее в предмет эксплуатации и наглым образом попрыгал на нашей ностальгии. И все это продела

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.03.18, 14:10 В прокат также выходит драма, фэнтези и украинский приключенческий фильм.
Телеграф Телеграф  ·  29.03.18, 14:17 В украинский прокат 29 марта вышел фильм “Первому игроку приготовиться”, от режиссера Стивена Спилберга.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.03.18, 14:22 Фильм "Первому игроку приготовиться" получился эффектным блокбастером, соединившим ближайшее будущее и ностальгию по 80-м.
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