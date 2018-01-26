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Мир
Politeka Politeka · · Обновлено в 01:35
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Спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов на ОИ-2018, - МОК

Спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов на ОИ-2018, - МОК (12 новостей)

«Представители РФ будут под жестким контролем рабочей группы МОК»

Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане демонстрировать национальный флаг Запрещена любая форма публичной активности, общение в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России. Спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Также запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной ... Источник: Политека.

Обновлено в 00:46 Сообщается, что спортсмены и должностные лица команды должн “воздерживаться от любых публичных форм рекламы, деятельности и общения, связанных с национальным флагом, гимном, символом и символами НОК на любом олимпийском объекте или через средства массовой информации ( в том числе в социальных сетях)”.

Обновлено в 01:35 Олимпийским атлетам из России запрещена публичная демонстрация национальной символики.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов на ОИ-2018, - МОК»
Фото МОК: В Пхенчхане спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов
Фото В спальне можно, в соцсетях нет: МОК ввел ограничения для российских спортсменов
Фото Должны отказаться: для россиян ввели строгие правила поведения на Олимпиаде-2018
Фото Олимпиада-2018: МОК запретил спортсменам из РФ лайкать свой флаг в соцсетях
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 19:02 Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил в пятницу правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 19:47 Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил в пятницу правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
Апостроф Апостроф  ·  26.01.18, 20:51 Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила для спортсменов из России на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Terrikon Terrikon  ·  26.01.18, 21:54 Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения, которых должны придерживаться российские спортсмены и другие члены делегации на Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане.
Обозреватель Обозреватель  ·  26.01.18, 23:11 Представители РФ будут под жестким контролем рабочей группы МОК
Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 23:33 Международный олимпийский комитет (МОК) после публикации свода правил для представителей России уточнил, что российским атлетам-олимпийцам будет запрещена не просто публичная активность с использованием…
Facenews Facenews  ·  26.01.18, 23:50 В пятницу, 26 января 2018 Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал правила поведения для российских спортсменов и сопровождающих на Олимпиаде в Пхенчхане.Согласно правилами, им рекомендовано…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.01.18, 00:41 Российским атлетам-олимпийцам запретили лайки под постами, которые будут содержать триколоры. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Россияне не смогут получать в подарок от сторонних лиц…
УНН УНН  ·  27.01.18, 00:46 Российским спортивным болельщикам будет разрешено размахивать национальным флагом на соревнованиях во время предстоящих Зимних игр в Южной Корее, но к спортсменам и представителей…
Facenews Facenews  ·  27.01.18, 01:35 Олимпийским атлетам из России запрещена публичная демонстрация национальной символики. На болельщиков ограничения не распространяются.Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 26 января, опубликовал…
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