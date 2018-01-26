Спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов на ОИ-2018, - МОК (12 новостей) «Представители РФ будут под жестким контролем рабочей группы МОК»

Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане демонстрировать национальный флаг Запрещена любая форма публичной активности, общение в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России. Спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Также запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной ... Источник: Политека.

Обновлено в 00:46 Сообщается, что спортсмены и должностные лица команды должн “воздерживаться от любых публичных форм рекламы, деятельности и общения, связанных с национальным флагом, гимном, символом и символами НОК на любом олимпийском объекте или через средства массовой информации ( в том числе в социальных сетях)”.

Обновлено в 01:35 Олимпийским атлетам из России запрещена публичная демонстрация национальной символики.