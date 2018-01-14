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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 01:08
· США · Встреча
США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин  (12 новостей)

«Данилюк обсудил создание СФР с замдиректора FinCEN»

Во время встречи были обсуждены текущие вопросы во взаимодействию Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества американского и украинского ведомств.

Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.

Он также добавил, что активно следит за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) - единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.

Эль-Хинди добавил, что Агентство готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа СФР.

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ФОТО К НОВОСТИ: «США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин »
Фото В США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований – Минфин
Фото В США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований
Фото США готовы оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований
Фото В США готовы помогать Украине в создании Службы финансовых расследований – Минфин
Фото Вашингтон поможет Киеву в финансовых расследованиях
Фото США помогут Украине создать Службу финрасследований - Данилюк
Фото Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 19:57 Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.
Униан Униан  ·  14.01.18, 20:44 В FinCEN заявляют, что будут активно следить за процессом создания в Украине единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.18, 21:07 Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово помогать Украине в создании Службы финансовых расследований.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 21:35 Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  14.01.18, 22:04 Замдиректора Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям Джамал Эль-Хинди заявил, что будет активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.18, 22:27 Данилюк обсудил создание СФР с замдиректора FinCEN.
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 22:39 Этот орган будет расследовать финансовые преступления против государства.
Фокус Фокус  ·  14.01.18, 22:44 США готовы предоставить Украине помощь в создании Службы финансовых расследований (СФР). Об этом заявил заместитель директора Государственного агенства США по противодействию финансовым преступлениям Джамалом…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.18, 23:24 Государственное агенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом 14 января заявил министр финансов Украины Александр…
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.18, 00:44 Пресс-служба Министерства финансов Украины заявила о том, что во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки глава ведомства Александр Данилюк обсудил с Министром финансов США Стивеном Мнучиным…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.18, 01:08 12 января во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки глава ведомства Александр Данилюк обсудил с Министром финансов США Стивеном Мнучиным санкционную политику в отношении Российской Федерации,…
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