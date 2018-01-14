США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

Во время встречи были обсуждены текущие вопросы во взаимодействию Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества американского и украинского ведомств.

Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.

Он также добавил, что активно следит за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) - единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.

Эль-Хинди добавил, что Агентство готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа СФР.

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