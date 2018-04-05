США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор (4 новости) «Сенатор также напомнил, что санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения»

США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы противостоять России на территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом рассказал американский сенатор Роберт Портман, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, агрессия России в отношении Украины возмущает Соединенные Штаты. Вместе с этим, администрация Трампа пытается поддерживать отношения с РФ, в частности для регулирования вопроса ядерного вооружения. По словам Президента США – налаживание отношений с Россией будет благом для всего мира.

"Администрация Трампа, несмотря на то, что говорят в СМИ, приняла определенную линию по поддержке Украины... Мы и впредь будем это делать и в предвыборное время в Украине. Мы остаемся с украинским народом, отстаивая территориальную целостность, и готовы настаивать на этом, пока Крым не будет возвращен. И готовы оказать сопротивление России, которая прибегает к ненадлежащим действиям в Крыму и на Донбассе", – сказал Портман на пресс-конференции в Киеве.

Сейчас проходят дополнения в законодательство США, которые позволят нам…

Сенатор напомнил, что санкции США в отношении России были продлены. Кроме того, было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

Отметим, что президенты Путин и Трамп планируют встретиться, чтобы обсудить вопросы не только, касающиеся событий в Украине, но и "больше о гибридной войне".

Что такое гибридная война? Это война, основным инструментом которой является создание государством-агрессором в государстве, выбранном для агрессии, внутренних противоречий и конфликтов с последующим их использованием для достижения политических целей агрессии, которые обычно достигаются обычной войной.

Обновлено в 14:29 "Агрессия, которая продолжается на востоке и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас", - уточнил Портман.