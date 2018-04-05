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  4. США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:29
· США · Россия · Аннексированный Крым · Территориальная целостность
США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор

США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор (4 новости)

«Сенатор также напомнил, что санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения»

США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы противостоять России на территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом рассказал американский сенатор Роберт Портман, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, агрессия России в отношении Украины возмущает Соединенные Штаты. Вместе с этим, администрация Трампа пытается поддерживать отношения с РФ, в частности для регулирования вопроса ядерного вооружения. По словам Президента США – налаживание отношений с Россией будет благом для всего мира.

"Администрация Трампа, несмотря на то, что говорят в СМИ, приняла определенную линию по поддержке Украины... Мы и впредь будем это делать и в предвыборное время в Украине. Мы остаемся с украинским народом, отстаивая территориальную целостность, и готовы настаивать на этом, пока Крым не будет возвращен. И готовы оказать сопротивление России, которая прибегает к ненадлежащим действиям в Крыму и на Донбассе", – сказал Портман на пресс-конференции в Киеве.

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Сенатор напомнил, что санкции США в отношении России были продлены. Кроме того, было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

Отметим, что президенты Путин и Трамп планируют встретиться, чтобы обсудить вопросы не только, касающиеся событий в Украине, но и "больше о гибридной войне".

Что такое гибридная война? Это война, основным инструментом которой является создание государством-агрессором в государстве, выбранном для агрессии, внутренних противоречий и конфликтов с последующим их использованием для достижения политических целей агрессии, которые обычно достигаются обычной войной.

Обновлено в 14:29 "Агрессия, которая продолжается на востоке и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас", - уточнил Портман.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 12:24 США отстаивают территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России на Донбассе и в аннексированном ею Крыму, сообщил американский сенатор Роберт Портман.
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 13:06 Сенатор также напомнил, что санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  05.04.18, 14:29 Об этом он сообщал во время брифинга в Киеве сегодня, пятого апреля. По словам сенатора, санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.…
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