США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров

Торговое представительство США опубликовало список из 1300 наименований китайских товаров, на которые могут быть наложены пошлины. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. В ведомстве указывают, что это ответ на нечестную торговлю со стороны ...
Обновлено в 09:50 Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.
Обновлено в 11:08 Китай намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 видов категорий товаров американского экспорта общим объемом $50 млрд в год в ответ на действия США, сообщает агентство Bloomberg.