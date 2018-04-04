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Экономика и финансы
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 11:08
· США
США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров

США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров (7 новостей)

«Посольство КНР уже отреагировало на этот список.  »

Торговое представительство США опубликовало список из 1300 наименований китайских товаров, на которые могут быть наложены пошлины. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. В ведомстве указывают, что это ответ на нечестную торговлю со стороны ...

Обновлено в 09:50 Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.

Обновлено в 11:08 Китай намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 видов категорий товаров американского экспорта общим объемом $50 млрд в год в ответ на действия США, сообщает агентство Bloomberg.

ФОТО К НОВОСТИ: «США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров»
Фото США пригрозили Китаю ввести пошлины на 1300 товаров
Фото США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами
Фото США хотят ввести пошлины на более чем 1 тыс. товаров из Китая
Фото США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами
Фото Китай введет 25%-ные пошлины на товары американского экспорта объемом $50 млрд
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.04.18, 04:59 Торговое представительство США опубликовало список из 1300 товаров из Китая, на которые могут быть введены пошлины.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 05:43 Посольство КНР уже отреагировало на этот список.  
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 08:13 Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 08:22 США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 09:50 Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 11:08 Китай намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 видов категорий товаров американского экспорта общим объемом $50 млрд в год в ответ на действия США, сообщает агентство Bloomberg.
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