США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров (7 новостей) «Посольство КНР уже отреагировало на этот список. »

Торговое представительство США опубликовало список из 1300 наименований китайских товаров, на которые могут быть наложены пошлины. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. В ведомстве указывают, что это ответ на нечестную торговлю со стороны ...

Обновлено в 09:50 Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.

Обновлено в 11:08 Китай намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 видов категорий товаров американского экспорта общим объемом $50 млрд в год в ответ на действия США, сообщает агентство Bloomberg.