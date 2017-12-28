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США и Турция договорились возобновить выдачу виз

США и Турция договорились возобновить выдачу виз (6 новостей)

«Анкара поступила также и сняла свои ограничения»

Посольство США в Анкаре сообщило, что Госдепартамент позволил полностью восстановить визовые услуги в Турции.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 16:38 В посольстве считают, что ситуация с безопасностью в Турции стабилизировалась.
MIGnews MIGnews  ·  28.12.17, 17:56 Американские должностные готовы сотрудничать с турецкими коллегами для поиска удовлетворительных решений.
Новое Время Новое Время  ·  28.12.17, 18:03 Государственный департамент США объявил о возобновлении выдачи виз гражданам Турции в полном объеме после приостановки этого процесса в октябре из-за задержания сотрудника генконсульства США в Стамбуле.
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 18:03 Соединенные Штаты Америки объявили об отмене всех ограничений по выдаче виз турецким гражданам.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.12.17, 20:54 Анкара поступила также и сняла свои ограничения.
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