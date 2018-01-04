США и Южная Корея остановят военные учения на время Олимпиады, куда может поехать КНДР (22 новости) «Договорились на высшем уровне»

Власти США и Южной Кореи согласились приостановить военные учения, пока на территории последней будут проходить Зимние Олимпийские игры Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава США Дональд ...

Обновлено в 05:34 В сообщении сказано, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР в Олимпийских играх-2018, которые в феврале стартуют в южнокорейском Пхенчхане и запланирована "без каких-либо псредников" на 9 января.

Обновлено в 05:37 Одним из главных вопросов, который обсудят на встрече – зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейскому Пхенчхан, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.