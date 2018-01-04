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Мир
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 05:37
· США · Военные · Корея
США и Южная Корея остановят военные учения на время Олимпиады, куда может поехать КНДР

США и Южная Корея остановят военные учения на время Олимпиады, куда может поехать КНДР (22 новости)

«Договорились на высшем уровне»

Власти США и Южной Кореи согласились приостановить военные учения, пока на территории последней будут проходить Зимние Олимпийские игры Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава США Дональд ...

Обновлено в 05:34 В сообщении сказано, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР в Олимпийских играх-2018, которые в феврале стартуют в южнокорейском Пхенчхане и запланирована "без каких-либо псредников" на 9 января.

Обновлено в 05:37 Одним из главных вопросов, который обсудят на встрече – зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейскому Пхенчхан, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

ФОТО К НОВОСТИ: «США и Южная Корея остановят военные учения на время Олимпиады, куда может поехать КНДР»
Фото США приостановят совместные военные учения с Южной Кореей на время Олимпиады
Фото США и Южная Корея отказались от совместных военных учений на время Олимпиады
Фото США и Южная Корея приостановят военные учения на время Олимпийских игр
Фото КНДР и Южная Корея проведут переговоры
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.18, 19:54 Власти США и Южной Кореи согласились приостановить военные учения, пока на территории последней будут проходить Зимние Олимпийские игры
Униан Униан  ·  04.01.18, 22:09 Совместные военные учения США и Южной Кореи критиковали в КНДР. Пхеньян заявлял, что таким образом происходит подготовка к вторжению в Северную Корею.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.18, 00:02 Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин пообещали сделать все возможное для безопасного проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.18, 00:30 Военные США заявляют, что приостановят совместные военные учения с Южной Кореей до окончания зимней Олимпиады, которая в феврале состоится в Пхенчхане.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  05.01.18, 00:45 “В нашем понимании эти переговоры будут иметь ограниченный характер. Речь на этих переговорах пойдет об Олимпийских играх и, возможно, о каких-то внутренних вопросах”,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.18, 00:51 Соединенные Штаты устраивает решение не проводить совместные военные учения с Южной Кореей во время февральской Олимпиады в Пхенчхане, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Гордон Гордон  ·  05.01.18, 02:10 Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин условились сосредоточиться на обеспечении безопасности зимней Олимпиады в Пхенчхане.Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун…
УНН УНН  ·  05.01.18, 02:15 По словам главы пресс-службы, решение отсрочить обучение “было принято из практических соображений”, а не политических. Маттис объяснил, что во время Олимпийских и Паралимпийских…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.18, 02:30 Власти США и Южной Кореи приняли решение отказаться от проведения совместных военных учений во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп…
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.18, 04:12 КНДР приняла предложение Южной Кореи провести переговоры на высоком уровне на ближайшей недели. Об этом сообщает ВВС. Отмечается, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР на…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.18, 04:15   КНДР согласилась провести с Южной Кореей переговоры на высоком уровне, сообщает агентство Ренхап.    Встреча представителей двух стран состоится 9 января в приграничной деревне Пханмунджом. Южная Корея…
Канал 112 Канал 112  ·  05.01.18, 04:36 Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора 4 января договорились не проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.…
Новое Время Новое Время  ·  05.01.18, 04:53 В пятницу, 5 января, власти КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе, чтобы обсудить "потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути…
Сегодня Сегодня  ·  05.01.18, 04:56 Встреча состоится 9 января. КНДР согласилась провести с Южной Кореей переговоры на высоком уровне.Об этом сообщает агентство Ренхап. Встреча представителей двух стран состоится 9 января в приграничной…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.18, 05:03 Северная Корея согласилась принять участие в переговорах на высшем уровне на следующей неделе. Об этом сообщает ВВС.Отмечается, что на встрече 9 января основное внимание будет уделено поиску путей того,…
ТСН ТСН  ·  05.01.18, 05:15 Переговоры должны состояться в демилитаризованной зоне.
Униан Униан  ·  05.01.18, 05:21 Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.18, 05:27 Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также…
Обозреватель Обозреватель  ·  05.01.18, 05:29 Договорились на высшем уровне
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.01.18, 05:34 Южная и Северная Корея договорились провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений. Об этом…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.18, 05:37 Власти Северной Кореи приняли предложение Южной Кореи о проведении переговоров. Они запланированы на 9 января. Об этом заявил представитель южнокорейских властей, сообщает BBC. Одним из главных вопросов,…
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