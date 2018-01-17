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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 22:01
· Министерство обороны · США · Журналист · Оружие · Ядерное оружие
США могут использовать ядерное оружие в ответ на кибератаки – NYT

США могут использовать ядерное оружие в ответ на кибератаки – NYT (4 новости)

«Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США предлагают увеличить ряд ситуаций, когда президент может воспользоваться ядерным оружием»

Руководство Министерства обороны Соединенных Штатов Америки предлагает расширить список ситуаций, при которых глава государства может применить ядерное оружие. Об этом сказано в статье журналиста The New York Post, ссылаясь на отчет Пентагона.

Как отмечается, ранее президенты Америки могли воспользоваться «ядерной кнопкой» только при очень ограниченных обстоятельствах, к примеру, в случае применения биологического оружия противником. В соответствии с новым документом, который носит название Nuclear Posture Review («Обзор ядерной позиции») Пентагон предлагает разрешить применение ядерного оружия, если враг устраивает разрушительные кибератаки на коммуникационную связь или энергосистемы США.

Сообщается, что документ был направлен на согласование в Белый дом. Финальная публикация отчета должна быть в ближайшем времени.

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Обновлено в 22:01 Отмечается, что ранее американские президенты могли воспользоваться "красной кнопкой" при очень ограниченных обстоятельствах, например, в случае применения противником биологического оружия.

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