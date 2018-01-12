США могут ввести новые санкции против 300 россиян – влиятельных людей и их родственников (5 новостей) «Российские политик назвал имена Януковича, Азарова и Медведчука»

Администрация президента США готовится представить американскому конгрессу так называемый кремлевский доклад - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству, в который могут войти порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей. Об этом со ссылкой на источники в госорганах США сообщает "Коммерсант".

Составления такого списка требует прошлогодний закон "О противодействии противникам США посредством санкций".

"Детали доклада пока не разглашаются, но, по словам источников в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей - до 300", - пишет издание.

При этом отмечается, что в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер.

Минфин США: меры в рамках закона о санкциях против РФ будут объявлены…

В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об "асимметричных атаках" Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея - создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников, отмечает издание.

Как сообщается, бывший координатор санкционной политики госдепа Дэниел Фрид отметил, что попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры.

"Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - добавил он.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над антироссийскими санкциями в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

"Они (санкции - ред.) будут объявлены в ближайшем будущем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что новые санкции против РФ будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне к февралю 2018 года. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, которые работают с Кремлем, близкий круг президента РФ Владимира Путина, его друзья и их дети.

Обновлено в 09:11 Составления такого списка требует прошлогодний закон "О противодействии противникам США посредством санкций".

Обновлено в 10:39 Российские политик назвал имена Януковича, Азарова и Медведчука.