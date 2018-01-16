США назвали Россию главной угрозой безопасности Европы

Развитие вооруженных сил России и ее действия в отношении Грузии и Украины являются главной угрозой безопасности Европы. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает DW.

По словам Данфорда, самой большой угрозой в Европе является Россия, поэтому НАТО на восточном фланге размещает средства для ее сдерживания, в частности, в Польше и странах Балтии. Он также отметил, что за последнее время Россия обновила многие сферы своих вооруженных сил, в том числе ядерный потенциал, ВМС, разработала новые средства ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы. По мнению Данфорда, Россия будет использовать свой потенциал

"Достаточно посмотреть на ее поведение, вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину", - отметил он.

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