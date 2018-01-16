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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:58
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США назвали Россию главной угрозой безопасности Европы

США назвали Россию главной угрозой безопасности Европы (12 новостей)

«Блокада захваченной территории ослабила украинскую экономику, отметил Мингарелли»

Развитие вооруженных сил России и ее действия в отношении Грузии и Украины являются главной угрозой безопасности Европы. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает DW.

По словам Данфорда, самой большой угрозой в Европе является Россия, поэтому НАТО на восточном фланге размещает средства для ее сдерживания, в частности, в Польше и странах Балтии. Он также отметил, что за последнее время Россия обновила многие сферы своих вооруженных сил, в том числе ядерный потенциал, ВМС, разработала новые средства ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы. По мнению Данфорда, Россия будет использовать свой потенциал

"Достаточно посмотреть на ее поведение, вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину", - отметил он.

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Обновлено в 13:31 Дипломат сказал, что в ЕС считают, что существует два основных источника угроз безопасности Украины и ее соседей. «Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права,…

Обновлено в 13:58 По словам генерала США, окрепшая Россия является самой большой угрозой в Европе, поэтому и НАТО размещает силы для ее сдерживания.

ФОТО К НОВОСТИ: «США назвали Россию главной угрозой безопасности Европы»
Фото США назвали Россию главной угрозой безопасности Европы
Фото В ЕС назвали два основных источника угроз безопасности Украины
Фото В Пентагоне назвали Россию главной угрозой безопасности Европы
Фото Мингарелли считает, что Украина имеет два источника угрозы безопасности
Фото Генерал США назвал "окрепшую Россию" самой большой угрозой в Европе
Фото Пентагон называет Россию главной угрозой безопасности Европы
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Главред Главред  ·  16.01.18, 12:34 Блокада захваченной территории ослабила украинскую экономику, отметил Мингарелли.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  16.01.18, 12:58 В настоящее время страны стоит перед лицом российской агрессии и внутренних вызовов своей безопасности. Такое мнение во вторник, 16 января, выступая на круглом столе "Угрозы безопасности Украины…
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