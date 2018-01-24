США не будут вести переговоры по Украине без Украины - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины.
Обновлено в 18:15 США не будут проводить переговоры касательно Украины без ее участия
Обновлено в 19:20 США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне своей встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае, передает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение американского дипломата в Twitter. "США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесной координации с моими украинскими коллегами в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и Верховной Раде Украины, а также моими французскими и немецкими коллегами", - отметил он. Кроме этого, К.Волкер отметил, что вчерашняя тишина на линии соприкосновения свидетельствует, что с политической волей мир возможен. "Вчера отсутствовало нарушение прекращения огня, которое показывает, что возможен мир с политической волей", - говорится в сообщении.