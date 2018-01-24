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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 19:20
· США · Переговоры
США не будут вести переговоры по Украине без Украины - Волкер

США не будут вести переговоры по Украине без Украины - Волкер (8 новостей)

«США не будут проводить переговоры касательно Украины без ее участия»

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины.

Обновлено в 18:15 США не будут проводить переговоры касательно Украины без ее участия

Обновлено в 19:20 США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне своей встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае, передает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение американского дипломата в Twitter. "США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесной координации с моими украинскими коллегами в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и Верховной Раде Украины, а также моими французскими и немецкими коллегами", - отметил он. Кроме этого, К.Волкер отметил, что вчерашняя тишина на линии соприкосновения свидетельствует, что с политической волей мир возможен. "Вчера отсутствовало нарушение прекращения огня, которое показывает, что возможен мир с политической волей", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 16:33 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины.
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Хвиля Хвиля  ·  24.01.18, 17:24 Спецредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США не будут вести переговоры по Украине без Украины. «США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.01.18, 18:15 США не будут проводить переговоры касательно Украины без ее участия
Голос.UA Голос.UA  ·  24.01.18, 19:20 США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне своей встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым…
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