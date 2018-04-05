США предоставят ВСУ оружие для защиты от снайперов

Американский сенатор Роберт Портман во время визита в Украину сообщил, что США предоставят украинской армии снайперские комплексы.
«Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных», - заявил сенатор, которого цитирует «Голос Америки».
Он подчеркнул, что это один из конкретных примеров, который «доказывает, что США стоят бок о бок с Украиной».
Президент Петр Порошенко вручил Портману, который является соавтором антироссийских санкций, орден «За заслуги».
Среди заслуг сенатора и то, что он настойчиво лоббировал перед американской администрацией предоставления Украине оборонительного оружия.