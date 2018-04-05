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США предоставят ВСУ оружие для защиты от снайперов

США предоставят ВСУ оружие для защиты от снайперов (3 новости)

«Американський сенатор Роберт Портман після свого візиту на Донбас заявив, що українські військові повинні отримати оборонне озброєння від снайперських пострілів»

Американский сенатор Роберт Портман во время визита в Украину сообщил, что США предоставят украинской армии снайперские комплексы.

«Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных», - заявил сенатор, которого цитирует «Голос Америки».

Он подчеркнул, что это один из конкретных примеров, который «доказывает, что США стоят бок о бок с Украиной».

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Президент Петр Порошенко вручил Портману, который является соавтором антироссийских санкций, орден «За заслуги».

Среди заслуг сенатора и то, что он настойчиво лоббировал перед американской администрацией предоставления Украине оборонительного оружия.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 13:26 Американський сенатор Роберт Портман після свого візиту на Донбас заявив, що українські військові повинні отримати оборонне озброєння від снайперських пострілів.
5 канал 5 канал  ·  05.04.18, 16:56 Запропонувати Україні оборонне озброєння будуть готові США після відповідних змін у законодавстві. Нова зброя дасть українським військовим можливість захищатися від снайперських пострілів. Про це у Києві…
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