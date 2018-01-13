США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом

Российскую социальную сеть «ВКонтакте», которая принадлежит Mail.ru Group, Министерство торговли США внесли в список пиратских ресурсов. Это следует из документа, опубликованном на сайте ведомства. Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор. В документе собраны ...

Обновлено в 22:00 В документе собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые, по мнению американской стороны, нарушают права интеллектуальной собственности. При этом "ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других российских проектов, включенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а…

Обновлено в 22:48 "ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других российских проектов, включенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, и ряд других сайтов.