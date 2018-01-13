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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 22:48
· Социальная сеть
США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом

США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом (13 новостей)

«Министерство торговли США сновавнесло российскую соцсеть ВКонтакте в список пиратских ресурсов»

Российскую социальную сеть «ВКонтакте», которая принадлежит Mail.ru Group, Министерство торговли США внесли в список пиратских ресурсов. Это следует из документа, опубликованном на сайте ведомства. Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор. В документе собраны ...

Обновлено в 22:00 В документе собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые, по мнению американской стороны, нарушают права интеллектуальной собственности. При этом "ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других российских проектов, включенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а…

Обновлено в 22:48 "ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других российских проектов, включенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, и ряд других сайтов.

ФОТО К НОВОСТИ: «США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом»
Фото "Вконтакте" снова внесли в список крупнейших пиратских ресурсов
Фото Соцсеть "ВКонтакте" попала в список лидеров среди интернет-пиратов
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  13.01.18, 15:20 Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 15:58 Министерство торговли США сновавнесло российскую соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  13.01.18, 16:45 Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  13.01.18, 18:32 "Вконтакте" является "центром контрафактной деятельности", считают в аппарате представителя США на торговых переговорах.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.01.18, 19:09 Министерство торговли США вновь внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов.
Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 19:19 Ресурс продолжает нарушать авторские права других правообладателей. Министерство торговли США вновь внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов. Это следует из документа,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.01.18, 20:15 Офис торгового представителя США внес в список крупнейших мировых интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент, российскую социальную сеть ВКонтакте, передает Голос Америки.В ведомстве отметили,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.18, 21:23 Вконтакте попала в список крупнейших мировых интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент. Соцсеть в список добавил офис торгового представителя США. Об этом сообщает Голос Америки. В ведомстве…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.18, 21:39 Министерство торговли США снова внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов.
ИС ИС  ·  13.01.18, 22:00 Министерство торговли США вновь внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. В документе…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.01.18, 22:48 Министерство торговли США снова внесло российскую соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов. Как пишет Интерфакс, это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. "ВКонтакте" оказывается…
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