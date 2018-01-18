США призвали Россию вернуть своих представителей в СЦКК (3 новости) «Также американская миссия призвала РФ отвести вооружение от линии соприкосновения»

Также американская миссия призвала РФ отвести вооружение от линии соприкосновения

. Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) и приказать контролируемым ею боевикам прекратить огонь на Донбассе.

Об этом заявил сегодня временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ.

"Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию прекратить односторонние действия и вернуть ее представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", – отметил Кемиен.

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В этой связи дипломат сказал, что СЦКК успешно выступал посредником в установлении временных так называемых "окон тишины", способствуя прекращению огня и создавая безопасные зоны возле объектов инфраструктуры. По его словам, представители коммунальных служб заявляли, что без этого важного двустороннего механизма они имеют ограниченные возможности по организации "окон тишины" для проведения ремонтных работ.

"Отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", – заявил Кемиен.

"Соединенные Штаты повторяют свой призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которых она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями, а также развести силы", – подчеркнул дипломат.

По его убеждению, эти шаги будут способствовать устранению опасности, которую этот конфликт создает для гражданского населения, когда оно попадает под перекрестный огонь.

Ранее Министерство иностранных дел Польши призвало представителей России вернуться в состав СЦКК. По мнению польской стороны, усиление напряжения на линии соприкосновения на Донбассе вызвано отзывом Россией своих представителей из Центра.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта соблюдать режим тишины на Донбассе. Также они призвали представителей российской стороны вернуться в СЦКК. Также недавно в Кремле назвали условие для возвращения российских офицеров в СЦКК.