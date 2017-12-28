США призывают обменяться "всех на всех"

Государственный департамент США призывает провести обмен задержанными на Донбассе по формуле "все на все". Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.
"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", - говорится в заявлении. Как известно, ранее в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.
Отметим, что ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них - в Российской Федерации.
Ранее президент Петр Порошенко уточнил, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали - их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.
Как сообщалось, в результате обмена пленными, который состоялся в среду, были освобождены 73 украинских заложника, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.
Удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016 года во время тяжелых боевых действий на фронте.
Кроме этого, среди освобожденных историк и религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.
В днепровской больнице им. Мечникова заявили, что готовы принять на реабилитацию освобожденных из плена военных. По словам главврача больницы Сергея Рыженко, для реабилитации украинских военнослужащих подготовлено целое отделение.
Обновлено в 02:04 Об этом говорится в обнародованном заявлении Государственного департамента США.
Обновлено в 02:04 Так, в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.