США призывают обменяться "всех на всех" (5 новостей) «Государственный департамент США призывает провести обмен задержанными на Донбассе по формуле всех на всех»

Государственный департамент США призывает провести обмен задержанными на Донбассе по формуле "все на все". Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.

"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", - говорится в заявлении. Как известно, ранее в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

Отметим, что ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них - в Российской Федерации.

Ранее президент Петр Порошенко уточнил, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали - их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

В списке на обмен пленными – сепаратисты и похититель нардепа

Как сообщалось, в результате обмена пленными, который состоялся в среду, были освобождены 73 украинских заложника, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

Удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016 года во время тяжелых боевых действий на фронте.

Кроме этого, среди освобожденных историк и религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.

В днепровской больнице им. Мечникова заявили, что готовы принять на реабилитацию освобожденных из плена военных. По словам главврача больницы Сергея Рыженко, для реабилитации украинских военнослужащих подготовлено целое отделение.

Обновлено в 02:04 Об этом говорится в обнародованном заявлении Государственного департамента США.

Обновлено в 02:04 Так, в посольстве заявили, что США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.