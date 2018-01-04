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Фокус Фокус · · Обновлено в 05:45
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США продолжают давление на Иран путем новых санкций

США продолжают давление на Иран путем новых санкций (9 новостей)

«Вашингтон надеется нанести урон ракетной программе Тегерана»

Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт ведомства.

Санкции введены в отношении компаний Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries, которые контролируются промышленной группой Shahid Bakeri. Последняя занимается разработкой и производством иранских твердотопливных баллистических ракет.

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Обновлено в 03:40 “США будут и впредь решительно бороться с вредной деятельностью иранского режима, в том числе и с помощью санкций, направленных против нарушений прав человека. Мы будем без колебаний разоблачать неэффективное экономическое управление режима и перенаправление значительных ресурсов на финансирование угрожающих ракетных систем в ущерб гражданам (Ирана)”, - сказал министр финансов…

Обновлено в 05:45 Заседание состоится по запросу США.

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Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.18, 03:17 В пятницу, 5 января, Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации в Иране. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что обсуждение массовых протестов в Иране пройдет в открытом режиме.…
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Facenews Facenews  ·  05.01.18, 05:45 Заседание состоится по запросу США. В МИД России инициативу Вашингтона назвали "вредной и деструктивной".Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу, 5 ноября, обсудит обстановку в Иране,…
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