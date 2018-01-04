США продолжают давление на Иран путем новых санкций

Сегодня в 02:40

Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт ведомства.

Санкции введены в отношении компаний Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries, которые контролируются промышленной группой Shahid Bakeri. Последняя занимается разработкой и производством иранских твердотопливных баллистических ракет.

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Обновлено в 03:40 “США будут и впредь решительно бороться с вредной деятельностью иранского режима, в том числе и с помощью санкций, направленных против нарушений прав человека. Мы будем без колебаний разоблачать неэффективное экономическое управление режима и перенаправление значительных ресурсов на финансирование угрожающих ракетных систем в ущерб гражданам (Ирана)”, - сказал министр финансов…

Обновлено в 05:45 Заседание состоится по запросу США.