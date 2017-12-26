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Газета День Газета День · · Обновлено в 00:39
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США расширили санкции против КНДР

США расширили санкции против КНДР (10 новостей)

«Соединенные штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи»

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Как сообщается, США включили в санкционный список двух северокорейских официальных лиц.

В список вошли: заместитель председателя Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик, а также первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо.

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Большая часть переговоров между Трампом и Си Цзиньпинем,которые прошли в Пекине, касалась вопросов, связанных с ситуацией в Северной Корее.

На встрече Си Цзиньпинь подтвердил, что Китай по-прежнему будет усиливать давление на Пхеньян до тех пор, пока страна не прекратит разработки в направлении укрепления своего ядерного арсенала.

Также китайский лидер упомянул о возможном рассекречивании данных, позволяющих применять сдерживающие меры в отношении Северной Кореи.

Обновлено в 22:48 Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Обновлено в 00:39 Минфин нацелен на ключевые фигуры программы разработки баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании против КНДР и для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова, – говорится в заявлении Минфина США.

ФОТО К НОВОСТИ: «США расширили санкции против КНДР»
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Фото США расширили санкции против Северной Кореи
Фото США расширили санкции против Северной Кореи
Фото США расширили санкции против КНДР
Фото США расширили санкции против КНДР
Фото США расширили санкции против КНДР
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