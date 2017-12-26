США расширили санкции против КНДР

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи.
Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.
Как сообщается, США включили в санкционный список двух северокорейских официальных лиц.
В список вошли: заместитель председателя Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик, а также первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо.
Большая часть переговоров между Трампом и Си Цзиньпинем,которые прошли в Пекине, касалась вопросов, связанных с ситуацией в Северной Корее.
На встрече Си Цзиньпинь подтвердил, что Китай по-прежнему будет усиливать давление на Пхеньян до тех пор, пока страна не прекратит разработки в направлении укрепления своего ядерного арсенала.
Также китайский лидер упомянул о возможном рассекречивании данных, позволяющих применять сдерживающие меры в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 22:48 Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:39 Минфин нацелен на ключевые фигуры программы разработки баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании против КНДР и для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова, – говорится в заявлении Минфина США.