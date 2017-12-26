США расширили санкции против КНДР (10 новостей) «Соединенные штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи»

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Как сообщается, США включили в санкционный список двух северокорейских официальных лиц.

В список вошли: заместитель председателя Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик, а также первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо.

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Большая часть переговоров между Трампом и Си Цзиньпинем,которые прошли в Пекине, касалась вопросов, связанных с ситуацией в Северной Корее.

На встрече Си Цзиньпинь подтвердил, что Китай по-прежнему будет усиливать давление на Пхеньян до тех пор, пока страна не прекратит разработки в направлении укрепления своего ядерного арсенала.

Также китайский лидер упомянул о возможном рассекречивании данных, позволяющих применять сдерживающие меры в отношении Северной Кореи.

Обновлено в 22:48 Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Обновлено в 00:39 Минфин нацелен на ключевые фигуры программы разработки баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании против КНДР и для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова, – говорится в заявлении Минфина США.