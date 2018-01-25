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США сделали предупреждение президенту Венесуэлы

США сделали предупреждение президенту Венесуэлы (3 новости)

«"Я буду кандидатом, выполняя наказ рабочего класса", - объявил он»

Николас Мадуро будет участвовать в весенних президентских выборах.

Присоединяться ли к нему представители оппозиции - большой вопрос.Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 24 января, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок и будет участвовать в президентских выборах, которые состоятся до 30 апреля 2018 года. "Я - скромный рабочий, человек из народа, готовый служить своему народу", - заявил Мадуро. В условиях экономических трудностей, то и дело перестающего перерастающего в уличные бои конфликта с оппозицией и противостояния с США Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило перенести президентские выборы на весну, а не провести их в конце года, как предполагалось ранее. Решение спровоцировало новый виток конфликта с оппозицией, которая расценила этот шаг как нарушение договоренностей. Впрочем, в декабре 2017 года сам Мадуро заявил, что ключевые оппозиционные партии Венесуэлы не будут участвовать в президентских выборах, поскольку они призывали к бойкоту муниципальных выборов. Отстранение коснулось, среди прочих, важнейших партий оппозиции - "Народной воли" Леопольдо Лопеса и "Блока демократического единства" Энрике Каприлеса. Между тем в январе Брюссель наложил санкции на семь ближайших соратников Мадуро. Речь, в частности, идет о главе МВД Несторе Ревероле, директоре службы государственной безопасности и тайной политической полиции Густаво Гонсалесе Лопесе, а также первом заместителе председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Все они, как считают в ЕС, причастны к нарушению прав человека в латиноамериканской стране, а также принципов правового и демократического государства. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 03:44 Штаты предостерегли Николаса Мадуро от самодеятельности на внеочередных выборах в Венесуэле.
ТСН ТСН  ·  25.01.18, 05:06 "Я буду кандидатом, выполняя наказ рабочего класса", - объявил он.
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