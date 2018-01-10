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· США · Россия · The Guardian
США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России

США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России (23 новости)

«Новая ядерная доктрина Пентагона будет представлена в конце января»

Обновлено в 09:45 Запланированные шаги направлены на сдерживание России, Китая и КНДР, сообщает газета The Guardian.Администрация президента США Дональда Трампа планирует смягчить ограничения по применению ядерного оружия и разработать ядерную боеголовку для баллистических ракет Trident с целью сдерживания России.Об этом в среду, 10…

Обновлено в 10:08 Так, новая ядерная доктрина, подготовленная Пентагоном, предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными ядерными боеголовками с целью сдерживания России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе. Вулфстал утверждает, что "любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям". Кроме того, в ядерной доктрине США также будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного арсенала, включая ответ на неядерное нападение. Новая ядерная доктрина, как ожидается, будет опубликована в конце января 2018 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России»
Фото США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России
Фото В США разработают ядерную боеголовку с целью сдерживания России в Восточной Европе - СМИ
Фото США разработают новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Фото Америка создаст ядерную боеголовку для сдерживания России
Фото СМИ: в Штатах планируют создать новую ядерную боеголовку
Фото США готовят создание ядерной боеголовки для сдерживания РФ – экс-помощник Обамы
Фото США создадут новую ядерную боеголовку
Фото США разрабатывают ядерную боеголовку для сдерживания России в Восточной Европе – The Guardian
Фото США готовят новый ядерный ответ России - The Guardian
Фото США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России, - The Guardian
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