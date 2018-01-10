США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России

Обновлено в 09:45 Запланированные шаги направлены на сдерживание России, Китая и КНДР, сообщает газета The Guardian.Администрация президента США Дональда Трампа планирует смягчить ограничения по применению ядерного оружия и разработать ядерную боеголовку для баллистических ракет Trident с целью сдерживания России.Об этом в среду, 10…

Обновлено в 10:08 Так, новая ядерная доктрина, подготовленная Пентагоном, предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными ядерными боеголовками с целью сдерживания России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе. Вулфстал утверждает, что "любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям". Кроме того, в ядерной доктрине США также будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного арсенала, включая ответ на неядерное нападение. Новая ядерная доктрина, как ожидается, будет опубликована в конце января 2018 года.