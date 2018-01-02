США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана (16 новостей) «США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране»

ООН не должна молча наблюдать за событиями на иранских улицах, заявила постоянный представитель США в Организации Никки Хейли.США призывают провести в ближайшее время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций и Совета по правам человека ООН в связи с событиями в Иране. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сказала постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли. Запись выступления дипломата выложена на YouTube-аккаунте Live Satellite News.

"От иранских диктаторов мы можем ожидать очередных вопиющих нарушений прав человека в ближайшие дни. ООН должна отреагировать. Соединенные Штаты созовут экстренные сессии ООН в Нью-Йорке и в Совете по правам человек в Женеве. Молчать нельзя. Народ Ирана взывает о свободе", заявила Хейли.

Она прокомментировала заявления руководителей Ирана, утверждавших, что за протестами, охватившими страну, стоят внешние силы.

"Иранские диктаторы делают то же, что и всегда. Говорят, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы знаем, что это полная чушь. Демонстрации были абсолютно спонтанными. Они показывают истинное положение народа, который долгое время угнетался, а теперь восстал против диктаторов", сказала дипломат.

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28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.

30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.

В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.

Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.

Обновлено в 02:40 По словам Кайрата Умарова, постпред США Никки Хейли уже обсудила с ним возможность организации встречи Совбеза. “Она обращалась ко мне. Любая страна имеет право предлагать что-нибудь”, - подтвердил дипломат, добавив, что не знает о том, когда именно США хотели бы провести подобное заседание.

Обновлено в 03:15 Российский художник Сергей Елкин свою новую карикатуру посвятил массовыми протестами в Иране.