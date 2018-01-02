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Гордон Гордон · · Обновлено в 03:15
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США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана

США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана (16 новостей)

«США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране»

ООН не должна молча наблюдать за событиями на иранских улицах, заявила постоянный представитель США в Организации Никки Хейли.США призывают провести в ближайшее время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций и Совета по правам человека ООН в связи с событиями в Иране. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сказала постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли. Запись выступления дипломата выложена на YouTube-аккаунте Live Satellite News.

"От иранских диктаторов мы можем ожидать очередных вопиющих нарушений прав человека в ближайшие дни. ООН должна отреагировать. Соединенные Штаты созовут экстренные сессии ООН в Нью-Йорке и в Совете по правам человек в Женеве. Молчать нельзя. Народ Ирана взывает о свободе", заявила Хейли.

Она прокомментировала заявления руководителей Ирана, утверждавших, что за протестами, охватившими страну, стоят внешние силы.

"Иранские диктаторы делают то же, что и всегда. Говорят, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы знаем, что это полная чушь. Демонстрации были абсолютно спонтанными. Они показывают истинное положение народа, который долгое время угнетался, а теперь восстал против диктаторов", сказала дипломат.

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28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.

30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.

В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.

Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.

Обновлено в 02:40 По словам Кайрата Умарова, постпред США Никки Хейли уже обсудила с ним возможность организации встречи Совбеза. “Она обращалась ко мне. Любая страна имеет право предлагать что-нибудь”, - подтвердил дипломат, добавив, что не знает о том, когда именно США хотели бы провести подобное заседание.

Обновлено в 03:15 Российский художник Сергей Елкин свою новую карикатуру посвятил массовыми протестами в Иране.

ФОТО К НОВОСТИ: «США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана»
Фото США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана
Фото США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана
Фото Хейли призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий в Иране
Фото США могут созвать Совбез ООН из-за протестов в Иране
Фото США созовут экстренное заседание ООН из-за кровавых протестов в Иране
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 22:11 США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с событиями в Иране, заявил американский постпред при ООН Никки Хейли.
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 22:28 США призвали Совет Безопасности и Совет по правам человека ООН провести экстренные заседания в связи с акциями протеста в Иране.
Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 22:41 США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.18, 22:54 В ближайшее время Соединенные Штаты созовут экстренное заседание ООН из-за протестов в Иране и реакцию правительства страны на них.
РБК Украина РБК Украина  ·  02.01.18, 23:11 Соединенные Штаты Америки (США) могут созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с массовыми протестами в Иране. Об этом сообщает AP.Также сообщается,…
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 23:21 Во время протестов иранские правоохранители уже арестовали почти полтысячи человек только в столице страны Тегеране.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.18, 23:32   США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с событиями в Иране. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Интерфакс.…
Подробности Подробности  ·  02.01.18, 23:53 Власти США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с событиями в Иране
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 00:10 Соединенные Штаты инициировали экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека из-за протестов в Иране.
УНН УНН  ·  03.01.18, 02:40 “Иран не включен в повестку дня Совета Безопасности, но если какой-то член Совбеза хочет поднять этот вопрос и обсудить его мы, конечно, будем готовы работать над этим. Это зависит…
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 03:15 Российский художник Сергей Елкин свою новую карикатуру посвятил массовыми протестами в Иране.
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