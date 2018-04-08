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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 07:07
· Гибель · Погибший · Грузовик
США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии (5 новостей)

«Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек»

Министр внутренний дел Германии Рейн - Вестфалия Херберт Ройль заявил, что жертвами грузовика, который врезался в толпу людей в Мюнстере стали два человека.

Таким образом, включая водителя, жертвами трагедии стали три человека, передает Rheinische Post.

Обновлено в 06:08 Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек.

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Обновлено в 07:07 Оппозиционный медиа-центр Гуты сообщил, что более тысячи человек пострадали от, предположительно, газовой атаки: бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена вертолетом.

ФОТО К НОВОСТИ: «США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии»
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Новое Время Новое Время  ·  08.04.18, 03:13 Американский телеканал CNN сообщает, что несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.04.18, 03:40 Госдепартамент США считает, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию.
Новое Время Новое Время  ·  08.04.18, 06:08 Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.04.18, 07:07 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, город в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Об этом сообщает BBC.По данным волонтерской спасательной службы…
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