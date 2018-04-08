США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии (5 новостей) «Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек»

Министр внутренний дел Германии Рейн - Вестфалия Херберт Ройль заявил, что жертвами грузовика, который врезался в толпу людей в Мюнстере стали два человека.

Таким образом, включая водителя, жертвами трагедии стали три человека, передает Rheinische Post.

Обновлено в 06:08 Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек.

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Обновлено в 07:07 Оппозиционный медиа-центр Гуты сообщил, что более тысячи человек пострадали от, предположительно, газовой атаки: бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена вертолетом.