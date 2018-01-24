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США ввели новые санкции против Северной Кореи (8 новостей) «В США обнародовали важный документ»

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против 9 предприятий, 16 человек и 6 судоходных компаний КНДР в Китае и России. Об этом сообщает Минфин США.

"Сегодняшние санкции направлены против посредников, которые финансово поддерживают режим Ким Чен Ына или же другим образом поддерживают программы Северной Кореи по созданию оружия массового поражения и прочий незаконный бизнес", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в санкционном списке указаны 12 граждан Китая, один представитель КНДР, двое россиян и еще одно лицо, проживающее в Абхазии. Двое россиян из этого списка работают на северокорейскую компанию Korea Ryonbong General Corporation.

Сообщается, что в сисок попали компании из Китая, Гонконга, Таиланда и КНДР. В этом разделе также указано северокорейское министерство нефтяной промышленности.

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Кроме того, отдельно в список санкций включены шесть судов, которые принадлежат Северной Корее.

"Мы вводим дополнительные санкции против нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают бросать спасательный круг Северной Корее для поддержки ядерных амбиций этого режима и дестабилизирующей деятельности", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Обновлено в 01:06 Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против девяти предприятий, шестнадцати человек и шести судоходных компаний КНДР в Китае и России, что поддерживают режим лидера КНДР Ким Чен Ына в разработке ядерных программ.

Обновлено в 03:15 США ввели новые санкции против КНДР, в связи с продлением Северной Кореей ядерной программы.