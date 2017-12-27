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США ввели санкции против ключевых разработчиков ракет в КНДР

США ввели санкции против ключевых разработчиков ракет в КНДР (4 новости)

«Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР»

В список попали ключевые разработчики баллистических ракет. Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

В список попали Ким Чен Сик, которого считают ключевой фигурой в сфере развития баллистических ракет Северной Кореи, включая переход с жидкого на твердое топливо, и Ри Пьонг Чел, который занимается разработкой межконтинентальных баллистических ракет.

"Санкции направлены на руководителей программ баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании с максимальным давлением, направленным на изоляцию КНДР и достижения полной денуклеризации Корейского полуострова", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

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Ранее санкции против КНДР расширили также в Совбезе ООН. Документ СБ ООН по Северной Корее предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов. Так, предлагается почти на 90% сократить поставки в КНДР нефтепродуктов, включая дизельное топливо и керосин, ограничив их 500 тыс. баррелей в год. Поставки сырой нефти в Северную Корею не должны превышать 4 млн баррелей в год. Согласно резолюции, все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН.

Как известно, 28 ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15, которая поднялась на высоту 4475 км и пролетела 950 км. В КНДР заявили, что это самая мощная ракета и она может достичь всей территории США.

После появления информации о ракетном пуске генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и призвал КНДР вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом.

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Европейская правда Европейская правда  ·  27.12.17, 09:15 В санкционный список попали Ким Чен Сык, которого считают ключевой фигурой в сфере развития баллистических ракет Северной Кореи, и Ри Пьонг Чол, который занимается разработкой межконтинентальных баллистических…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.17, 09:51 Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 09:57 Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР
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