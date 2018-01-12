  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 01:49
· США · Президент США · Иран
США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп

США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп (5 новостей)

«Соглашение по иранской ядерной программе не подлежит переоценке»

Ядерное соглашение с Иранос является "катастрофически ошибочным", заявил президент США Дональд Трамп.США выйдут из ядерной сделки с Ираном, если из документа не устранят существенные недостатки. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп надвал ядерное соглашение "катастрофически ошибочным".

Президент США отметил, что его администрация взаимодействует с ключевыми европейскими партнерами для наработки нового дополнительного соглашения, которое предусматривало бы многосторонние санкции, если Иран нарушит обязательства по ядерной сделке. Он отметил, что такое соглашение должно быть бессрочным.

"Сегодня я отказываюсь от применения санкций, но только чтобы наши европейские партнеры согласились на устранение ужасных недостатков в ядерной сделке с Ираном. Это последний шанс. В противном случае США больше не будут отказыватся от санкций, чтобы остаться в ядерной сделке. Призываю ключевые европейские страны присоединиться к США для устранения существенных недостатков в сделке, противодействия иранской агрессии и поддержки иранского народа", заявил Трамп.

Российские хакеры пытаются взломать компьютерные системы Сената США, -…
Российские хакеры пытаются взломать компьютерные системы Сената США, -…

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия.

Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят действие.

В мае 2017 года Трамп заявил, что Иран несет ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран финансирует поставки вооружения и обучение отрядов боевиков, которые "несут разрушения и хаос".

13 октября Трамп заявил, что Вашингтон не подтверждает полного соблюдения Тегераном условий ядерного соглашения, и объявил о намерении проконсультироваться с союзниками о том, как выйти из него. В этот же день министерство финансов США внесло самый влиятельный орган безопасности Ирана Корпус стражей исламской революции и четыре компании в санкционный список в связи с поддержкой ими терроризма.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ядерная сделка многостороннее соглашение, которое было единогласно одобрено в резолюции Совета Безопасности ООН, и Трамп не может его отменить.

Обновлено в 00:26 "Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", – отметил он в заявлении.

Обновлено в 01:49 Соглашение по иранской ядерной программе не подлежит переоценке.

ФОТО К НОВОСТИ: «США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп»
Фото Трамп предложил европейским странам модифицировать соглашение по иранской ядерной программе
Фото Трамп заявил, что США выйдут из иранского ядерного соглашения, если в нем не будут устранены существенные недостатки
Фото Трамп пригрозил выйти из сделки по иранскому атому в любой момент
Фото Политика Трампа направлена на подрыв ядерной сделки - МИД Ирана
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 22:49 Президент США Дональд Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 23:28 Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры европейских стран должны помочь в усовершенствовании ядерной сделки с Ираном.
Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 00:26 Трамп призвал ключевые европейские страны присоединиться к усилиям США. Президент США Дональд Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры…
Униан Униан  ·  13.01.18, 01:49 Соглашение по иранской ядерной программе не подлежит переоценке.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко подписал указ о защите прав детей-сирот и лишенных родительской опеки

Порошенко подписал указ о защите прав детей-сирот и лишенных родительской…
СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США

СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США
Спецпрокурор Мюллер собирается начать суд на Манафортом через 3 месяца

Спецпрокурор Мюллер собирается начать суд на Манафортом через 3 месяца
США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп

США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не…
СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL

СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и…
Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год

Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год
Вернет груду металлолома: в Украине раскрыли крымскую хитрость Путина

Вернет груду металлолома: в Украине раскрыли крымскую хитрость Путина
Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД

Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Казахстані миші згризли гроші в банкоматі

У Казахстані миші згризли гроші в банкоматі
Старый Новый год. Главные традиции и обычаи праздника

Старый Новый год. Главные традиции и обычаи праздника
Попередні два роки щепленнями проти кору було охоплено біля 40% дітей

Попередні два роки щепленнями проти кору було охоплено біля 40%…
Суд залишив Єфремова за гратами до 12 березня

Суд залишив Єфремова за гратами до 12 березня
Чому на Донбасі воюють абхази та осетини

Чому на Донбасі воюють абхази та осетини
Страшна аварія біля Праги: троє загиблих, близько 30 поранених

Страшна аварія біля Праги: троє загиблих, близько 30 поранених
У Європарламенті наступного тижня розглянуть питання російської пропаганди

У Європарламенті наступного тижня розглянуть питання російської пропаганди
Бойовики на Приазов&#039;ї застосували міномети

Бойовики на Приазов'ї застосували міномети
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.