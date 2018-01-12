США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп (5 новостей) «Соглашение по иранской ядерной программе не подлежит переоценке»

Ядерное соглашение с Иранос является "катастрофически ошибочным", заявил президент США Дональд Трамп.США выйдут из ядерной сделки с Ираном, если из документа не устранят существенные недостатки. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп надвал ядерное соглашение "катастрофически ошибочным".

Президент США отметил, что его администрация взаимодействует с ключевыми европейскими партнерами для наработки нового дополнительного соглашения, которое предусматривало бы многосторонние санкции, если Иран нарушит обязательства по ядерной сделке. Он отметил, что такое соглашение должно быть бессрочным.

"Сегодня я отказываюсь от применения санкций, но только чтобы наши европейские партнеры согласились на устранение ужасных недостатков в ядерной сделке с Ираном. Это последний шанс. В противном случае США больше не будут отказыватся от санкций, чтобы остаться в ядерной сделке. Призываю ключевые европейские страны присоединиться к США для устранения существенных недостатков в сделке, противодействия иранской агрессии и поддержки иранского народа", заявил Трамп.

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20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия.

Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят действие.

В мае 2017 года Трамп заявил, что Иран несет ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран финансирует поставки вооружения и обучение отрядов боевиков, которые "несут разрушения и хаос".

13 октября Трамп заявил, что Вашингтон не подтверждает полного соблюдения Тегераном условий ядерного соглашения, и объявил о намерении проконсультироваться с союзниками о том, как выйти из него. В этот же день министерство финансов США внесло самый влиятельный орган безопасности Ирана Корпус стражей исламской революции и четыре компании в санкционный список в связи с поддержкой ими терроризма.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ядерная сделка многостороннее соглашение, которое было единогласно одобрено в резолюции Совета Безопасности ООН, и Трамп не может его отменить.

Обновлено в 00:26 "Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", – отметил он в заявлении.

Обновлено в 01:49 Соглашение по иранской ядерной программе не подлежит переоценке.