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Стала известна дата выхода финального сезона "Игры престолов"

Стала известна дата выхода финального сезона "Игры престолов" (3 новости)

«В субботу, 27 января, актриса Игры престолов Мэйси Уильямс рассказала о том, что первая серия заключительного сезона сериала появится на…»

Первая серия финального сезона культового сериала "Игры престолов" появится на экранах в апреле 2019 года. Об этом сообщила актриса Мейси Уильямс в интервью изданию Metro.

Известная актриса Мейси Уильямс, которая играет в сериале "Игры престолов" одну из дочерей Старка – Арию Старк, дала небольшое интервью, в котором сообщила, что первая серия заключительного сезона сериала появится на экранах в апреле 2019 года.

"Мы заканчиваем съемки в декабре, и первый эпизод появится в эфире в апреле 2019 года. В финальную версию вошло много всего. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим зрителям тем, что сделали этот сезон на пределе возможностей", - заявила Уильямс в интервью.

Уильямс призналась, что хотела бы, чтобы ее героиня Ария обрела наконец-то мир, нашла свое истинное "я" и отпустила желание мстить.

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"Я всегда говорила, что хочу, чтобы она нашла мир. Вещи, которые вели ее по истории, были очень горькими, извращенными и агрессивными. Мне хотелось бы, чтобы Ария снова нашла свое истинное "я" и отпустила этот гнев и месть, которые сопровождали ее в этом путешествии. Я бы хотела, чтобы она была счастлива", - сказала Уильямс и добавила, что ей грустно от того, что это будет финальный сезон.

"Это будет действительно странно, если вы не будете регулярно смотреть на нас. Мы все так хорошо ладим, и мы такая сплоченная группа", - сказала актриса.

Мейси Уильямс планирует заняться и другими новыми проектами после окончания сериала.

"Сейчас будет намного больше времени, чтобы делать все эти другие проекты, которые в некотором смысле я пропустила - хотя я не думаю, что это было плохо", - поделилась Уильямс.

Кстати, звезда сериала "Игры престолов" боится, что ее внешность помешает ей добиться успеха. 

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MIGnews MIGnews  ·  27.01.18, 18:54 В субботу, 27 января, актриса "Игры престолов" Мэйси Уильямс рассказала о том, что первая серия заключительного сезона сериала появится на экранах в апреле 2019 года.
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 21:37 Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале “Игра престолов”, рассказала, когда появится первый эпизод последнего сезона Так, по ее словам, фанаты…
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