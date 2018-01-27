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Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного (5 новостей) «В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка»

Погибшим под Верхнеторецком от кули снайпера в субботу, 27 января украинским военнослужащим оказался житель Хмельницкой обл. Мирослав Сливка. Об этом сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

"Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама", - написал Приходько.

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Мирослав Сливка. Позивний "Монах". Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні,...

Опубліковано Назаром Приходьком 27 січня 2018 р.

Обновлено в 01:09 "Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама", - написал Приходько.

Обновлено в 02:59 Как известно, в районе Верхнеторецкого огонь по украинским позициям вел вражеский снайпер. Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня.