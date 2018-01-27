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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 02:59
· Военнослужащие · Погибший · Житель · Январь
Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного

Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного (5 новостей)

«В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка»

Погибшим под Верхнеторецком от кули снайпера в субботу, 27 января украинским военнослужащим оказался житель Хмельницкой обл. Мирослав Сливка. Об этом сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

"Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама", - написал Приходько.

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Мирослав Сливка. Позивний "Монах". Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні,...

Опубліковано Назаром Приходьком 27 січня 2018 р.

Обновлено в 01:09 "Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама", - написал Приходько.

Обновлено в 02:59 Как известно, в районе Верхнеторецкого огонь по украинским позициям вел вражеский снайпер. Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного»
Фото Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного
Фото Стало известно имя погибшего под Верхнеторецком украинского военнослужащего
Фото Стало известно имя погибшего от пули снайпера бойца АТО
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Апостроф Апостроф  ·  27.01.18, 22:29 Военнослужащим, погибшим 27 января в зоне АТО, оказался боец батальона генерала Кульчицкого Мирослав Сливка.
Униан Униан  ·  27.01.18, 23:33 Сегодня в районе Верхнеторецкого от огня снайпера по позициям украинских военных один из бойцов получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 00:21 В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка.
Канал 112 Канал 112  ·  28.01.18, 02:59 В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Назар Приходько. "Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона…
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