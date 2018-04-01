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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 13:19
· США · Самолет
Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты

Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты (6 новостей)

«Всего США покинул 171 дипработник РФ»

Всего США в субботу покинул 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", которые использует Управление делами президента РФ.

Обновлено в 13:07 Объявленные в США персонами нон грата российские дипломаты и члены их семей (в общей сложности 171 человек) вылетели в РФ двумя спецрейсами правительственного авиаотряда компании "Россия".

Обновлено в 13:19 60 сотрудников российских дипломатических ведомств, которые были объявлены персонами нон грата, и члены их семей вылетели из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты»
Фото Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты
Фото Высланные российские дипломаты покинули США
Фото Высланные из США российские дипломаты покинули страну
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 10:19 Два самолета с высланными российскими дипломатами и их семьями на борту вылетели из США в Москву.
Главред Главред  ·  01.04.18, 11:53 Всего США покинул 171 дипработник РФ.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 12:34 Накануне из США в Москву вылетели два самолета, в которых находились свыше 170 российских дипломатов и их семьи в связи с отравлением в Солсбери.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 13:07 Объявленные в США персонами нон грата российские дипломаты и члены их семей (в общей сложности 171 человек) вылетели в РФ двумя спецрейсами правительственного авиаотряда компании "Россия".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 13:19 60 сотрудников российских дипломатических ведомств, которые были объявлены персонами нон грата, и члены их семей вылетели из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
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