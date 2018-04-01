Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты

Всего США в субботу покинул 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", которые использует Управление делами президента РФ.

Обновлено в 13:07 Объявленные в США персонами нон грата российские дипломаты и члены их семей (в общей сложности 171 человек) вылетели в РФ двумя спецрейсами правительственного авиаотряда компании "Россия".

Обновлено в 13:19 60 сотрудников российских дипломатических ведомств, которые были объявлены персонами нон грата, и члены их семей вылетели из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС.