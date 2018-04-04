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Стало известно, когда будут отмечать День полиции

Стало известно, когда будут отмечать День полиции (6 новостей)

«День полиции будут отмечать в Украине 4 июля, заявил президент Украины Петр Порошенко»

Уже в 2018 году 4 июля в Украине будут отмечать День полиции.

Обновлено в 16:33 Президент уже подписал указ о введении нового профессионального праздника.

Обновлено в 16:39 Президент Украины Петр Порошенко учредил День полиции Украины 4 июля. Об этом он сообщил в среду, 4 апреля, во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины. «Я посоветовался с министром, и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня полиции Украины 4 июля. У меня сказано, что перенос с 4 августа на 4 июля. Не перенос, а основание, так же, как мы с вами основали новую полицию», — сказал он. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в этом подразделении несут службу 15 тыс. 500 молодых мотивированных сотрудников. «Сегодня в этом подразделении несут службу 15,5 тыс. молодых мотивированных сотрудников, главная цель которых помогать и защищать людей, защищать мир и порядок на улицах украинских городов, сел и поселков», — отметил Порошенко. Он напомнил, что три года назад было принято решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. «Окончательно сказать прощай милиции советского стиля — формируется новая украинская полиция», — сказал Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало известно, когда будут отмечать День полиции»
Фото Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Фото Стало известно, когда будут отмечать День полиции
Фото Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 15:43 День полиции будут отмечать в Украине 4 июля, заявил президент Украины Петр Порошенко
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 16:21 Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День полиции Украины будет отмечаться 4 июля
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 16:33 Президент Петр Порошенко учредил День полиции Украины 4 июля. Об этом он сообщил в среду, 4 апреля, во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины, пишет…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  04.04.18, 16:39 Президент Украины Петр Порошенко учредил День полиции Украины 4 июля. Об этом он сообщил в среду, 4 апреля, во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта…
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Стало известно, когда будут отмечать День полиции

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