Стало известно, когда будут отмечать День полиции

Уже в 2018 году 4 июля в Украине будут отмечать День полиции.

Обновлено в 16:33 Президент уже подписал указ о введении нового профессионального праздника.

Обновлено в 16:39 Президент Украины Петр Порошенко учредил День полиции Украины 4 июля. Об этом он сообщил в среду, 4 апреля, во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины. «Я посоветовался с министром, и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня полиции Украины 4 июля. У меня сказано, что перенос с 4 августа на 4 июля. Не перенос, а основание, так же, как мы с вами основали новую полицию», — сказал он. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в этом подразделении несут службу 15 тыс. 500 молодых мотивированных сотрудников. «Сегодня в этом подразделении несут службу 15,5 тыс. молодых мотивированных сотрудников, главная цель которых помогать и защищать людей, защищать мир и порядок на улицах украинских городов, сел и поселков», — отметил Порошенко. Он напомнил, что три года назад было принято решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. «Окончательно сказать прощай милиции советского стиля — формируется новая украинская полиция», — сказал Порошенко.