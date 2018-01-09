Стало известно, насколько в Украине ускорился рост цен за последний год (10 новостей) «Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году»

Рост потребительских цен в Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Обновлено в 19:54 Рост потребительских цен в Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Обновлено в 20:32 Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) выросла до 14,4% с 13,9% годом ранее.