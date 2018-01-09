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Экономика и финансы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:32
· Инфляция
Стало известно, насколько в Украине ускорился рост цен за последний год

Стало известно, насколько в Украине ускорился рост цен за последний год (10 новостей)

«Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году»

Рост потребительских цен в Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Обновлено в 19:54 Рост потребительских цен в Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Обновлено в 20:32 Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) выросла до 14,4% с 13,9% годом ранее.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало известно, насколько в Украине ускорился рост цен за последний год»
Фото Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7%
Фото Стало известно, насколько в Украине ускорился рост цен за последний год
Фото Инфляция в 2017 году составила 13,7%, - Госстат
Фото Базовая инфляция в Украине по итогам года составила 9,5%
Фото Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7%
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