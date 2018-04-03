Стало известно, под каким номером Melovin выступит на "Евровидении-2018" (фото) (11 новостей и 1 видео) «Уже 10 мая певец выступит в Лиссабоне. (фото)»

В португальской столице Лиссабоне, где в этом году будет проходить песенный конкурс «Евровидение». Сегодня организаторы мероприятия определились с порядком выступления конкурсантов.

Участник от Украины Melovin выступит во второй части второго полуфинала песенного соревнования, который будет проходить 10 мая. Он поднимется на сцену под номером 18. Таким образом он завершит второй полуфинал.

Кстати, порядок выступлений участников определяется не автоматически, их специально определяют организаторы музыкального первенства, чтобы шоу запомнилось и было динамичным.

В России горит многоэтажка: первые видео с места ЧП

Обновлено в 17:01 Организаторы Евровидения-2018 сообщили участникам конкурса (первого и второго полуфинала) о порядке их выступлений Так, стал известен порядковых номер представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение-2018- мы выступаем последними во втором полуфинале. Источник: Политека.

Обновлено в 17:06 Отмечается, что порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Он был одобрен исполнительным руководителем Европейского вещательного союза (EBU) Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.