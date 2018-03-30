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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 20:56
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Стало известно, сколько Порошенко потратил на благотворительность

Стало известно, сколько Порошенко потратил на благотворительность (4 новости)

«Глава государства озвучил сумму доходов и расходов в 2017 году»

В течение трех лет, за период с 2014 по 2017 годы включительно, президент Украины Петр Порошенко потратил на социальную благотворительность более 800 млн гривен. Об этом, информируя о заполнении е-декларации президентом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В частности, около 200 млн гривен в 2017 году составили затраты Порошенко на благотворительную деятельность, как-то: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии.

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"Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации", - отметили в пресс-службе.

Обновлено в 20:56 В целом же за последние три года Петр Порошенко потратил на благотворительность огромную сумму - почти миллиард гривен. В декларации эта сумма не отражена, поскольку перечисления шли не от него лично, а от "Благотворительного Фонда Порошенко" и другими юрлицами, бенефициарным владельцем которых является президент Украины, уточнили в пресс-службе главы государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало известно, сколько Порошенко потратил на благотворительность»
Фото Стало известно, сколько Порошенко потратил на благотворительность
Фото Порошенко потратил 800 млн гривен на благотворительность за три года
Фото Сколько Порошенко заработал и потратил на благотворительность. Названы огромные суммы
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