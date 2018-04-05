Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 40,6 млрд гривень.
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/долл
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