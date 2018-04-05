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Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку (4 новости)

«Информацию опубликовали представители Госстата»

На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 40,6 млрд гривень.

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Главред Главред  ·  05.04.18, 18:25 Информацию опубликовали представители Госстата.
Хвиля Хвиля  ·  05.04.18, 18:59 На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 40,6 млрд гривень. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики в информационной справке…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.04.18, 19:50 На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 40,6 млрд гривен.
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