Стив Возняк признался, что продал все свои биткоины

Один из соучредителей компании Apple, американец украинского происхождения Стив Возняк признался, что продал все биткойны, которые у него были.
Возняк рассказал, что решил избавиться от криптовалюты из-за того, что курс биткойнов постоянно менялся и он "устал за этим следить", пишет Business Insider.
Стив Возняк приобрел криптовалюту летом 2017 года, когда курс одного биткойна составлял 700 долларов.
Я хотел с этим поэкспериментировать. Но когда курс поднимался слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех, кто постоянно за этим наблюдает и переживает только о цифрах, — рассказал соучредитель Apple.
Он не хотел "переживать", поэтому просто продал "предмет тревоги".
Сколько именно биткойнов было в Возняка, он не признался.
Обновлено в 23:20 По словам изобретателя, ему надоело наблюдать за бесконечными колебаниями рынка криптовалют и он решил «выйти из игры». Об этом Возняк рассказал во время своего выступления на Nordic Business Forum в Стокгольме. Впервые о криптосбережениях Стива Возняка стало известно летом прошлого…
Обновлено в 23:35 Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины.