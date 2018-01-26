Стив Возняк признался, что продал все свои биткоины (6 новостей) «Один из основателей известнейшей компании Apple Стив Возняк рассказал о продаже всех своих биткоинов..»

Один из соучредителей компании Apple, американец украинского происхождения Стив Возняк признался, что продал все биткойны, которые у него были.

Возняк рассказал, что решил избавиться от криптовалюты из-за того, что курс биткойнов постоянно менялся и он "устал за этим следить", пишет Business Insider.

Стив Возняк приобрел криптовалюту летом 2017 года, когда курс одного биткойна составлял 700 долларов.

Я хотел с этим поэкспериментировать. Но когда курс поднимался слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех, кто постоянно за этим наблюдает и переживает только о цифрах, — рассказал соучредитель Apple.

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Он не хотел "переживать", поэтому просто продал "предмет тревоги".

Сколько именно биткойнов было в Возняка, он не признался.

Обновлено в 23:20 По словам изобретателя, ему надоело наблюдать за бесконечными колебаниями рынка криптовалют и он решил «выйти из игры». Об этом Возняк рассказал во время своего выступления на Nordic Business Forum в Стокгольме. Впервые о криптосбережениях Стива Возняка стало известно летом прошлого…

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