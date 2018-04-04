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Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной

Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной (4 новости)

«Съемки пятого фильма киносерии о приключениях Индианы Джонса начнутся в апреле следующего года»

Американский режиссер Стивен Спилберг заявил о желании сделать главного героя франшизы Индиана Джонс женщиной.

Об этом пишет The Guardian.Кинематографист отметил, что главному герою следует "принять новую форму". При этом он добавил, что не видит ничего неправильного в смене пола героя."Надо только поменять ее имя с Джонс на Джоан", - сказал Спилберг.По информации издания, режиссер еще не принял решения относительно пола героя. В то же время Спилберг подчеркнул, что будущий пятый фильм, дебют которого запланирован на 2020 год, станет последним с Харрисоном Фордом в главной роли.Тем не менее, по его словам, серия продолжит свое существование.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.04.18, 19:59 Съемки пятого фильма киносерии о приключениях Индианы Джонса начнутся в апреле следующего года.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 20:42 По мнению режиссера, главного героя следует превратить в женщину. Кинематографист также отметил, что для этого нужно изменить имя с Джонс на Джоан.
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Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной

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