Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной

Американский режиссер Стивен Спилберг заявил о желании сделать главного героя франшизы Индиана Джонс женщиной.

Об этом пишет The Guardian.Кинематографист отметил, что главному герою следует "принять новую форму". При этом он добавил, что не видит ничего неправильного в смене пола героя."Надо только поменять ее имя с Джонс на Джоан", - сказал Спилберг.По информации издания, режиссер еще не принял решения относительно пола героя. В то же время Спилберг подчеркнул, что будущий пятый фильм, дебют которого запланирован на 2020 год, станет последним с Харрисоном Фордом в главной роли.Тем не менее, по его словам, серия продолжит свое существование.