Столпы режима Путина. В России задержали миллиардера из &quot;кремлевского списка&quot; США

Миллиардер, совладелец группы "Сумма" и фигурант "кремлевского доклада" Минфина СШАЗиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России.

Обновлено в 15:59 Заседание суда должно начаться после 15:00.

Обновлено в 16:37 Следственные действия могут быть связаны с делом о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, обыски проходили не только в офисе "Сумы", но и дома в Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров.