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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 16:37
· Минфин
Столпы режима Путина. В России задержали миллиардера из &quot;кремлевского списка&quot; США

Столпы режима Путина. В России задержали миллиардера из "кремлевского списка" США (7 новостей)

«Зиявудин Магомедов, занимающий 63 место среди российских миллиардеров, задержан на 48 часов, сообщают СМИ»

Миллиардер, совладелец группы "Сумма" и фигурант "кремлевского доклада" Минфина СШАЗиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. 

Обновлено в 15:59 Заседание суда должно начаться после 15:00.

Обновлено в 16:37 Следственные действия могут быть связаны с делом о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, обыски проходили не только в офисе "Сумы", но и дома в Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Столпы режима Путина. В России задержали миллиардера из "кремлевского списка" США»
Фото Столпы режима Путина. В России задержали миллиардера из "кремлевского списка" США
Фото В России задержали миллиардера из "Кремлевского списка США" - СМИ
Фото В России задержан фигурант "Кремлевского списка"
Фото Российские следователи просят арестовать миллиардера Магомедова
Фото Следствие просит арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 11:34 Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России по 2017 ри. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Униан Униан  ·  31.03.18, 12:28 Российский миллиардер Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 13:09 Российский миллиардер, владелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, который входит в список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов, был задержан в Москве.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 14:57 Зиявудин Магомедов, занимающий 63 место среди российских миллиардеров, задержан на 48 часов, сообщают СМИ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  31.03.18, 15:59 Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.31 марта тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.03.18, 16:37 В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Заседание запланировано после 15.00 мск. Сотрудники правоохранительных органов провели…
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