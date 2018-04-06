Столтенберг объяснил, почему выдворил российских дипломатов из НАТО

НАТО очень беспокоит длительное агрессивное поведение России на внешнеполитической арене. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ. "Конечно, мы обеспокоены тем, что видим: более напористая Россия, которая незаконно аннексирует Крым, дестабилизирует восточную Украину, поддерживает режим Асада, организует кибератаки и вмешательства во внутренние демократические процессы, а также предпринимает другие действия, которые подрывают основанный на правилах международный порядок», - сказал Столтенберг. По его словам, именно этот негативный российский тренд обусловил членов НАТО и партнеров решительно отреагировать на отравление Скрипаля. "Нападение в Солсбери было не отдельным событием, а случилось на фоне последовательного многолетнего поведения России. Именно это стало причиной такого координированного ответа", - пояснил Генсек НАТО.