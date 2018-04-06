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Столтенберг объяснил, почему выдворил российских дипломатов из НАТО

Столтенберг объяснил, почему выдворил российских дипломатов из НАТО (3 новости)

«Россия дестабилизировала ситуацию в Европе многие годы»

НАТО очень беспокоит длительное агрессивное поведение России на внешнеполитической арене. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ. "Конечно, мы обеспокоены тем, что видим: более напористая Россия, которая незаконно аннексирует Крым, дестабилизирует восточную Украину, поддерживает режим Асада, организует кибератаки и вмешательства во внутренние демократические процессы, а также предпринимает другие действия, которые подрывают основанный на правилах международный порядок», - сказал Столтенберг. По его словам, именно этот негативный российский тренд обусловил членов НАТО и партнеров решительно отреагировать на отравление Скрипаля. "Нападение в Солсбери было не отдельным событием, а случилось на фоне последовательного многолетнего поведения России. Именно это стало причиной такого координированного ответа", - пояснил Генсек НАТО.

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Факты Факты  ·  06.04.18, 08:45 Россия дестабилизировала ситуацию в Европе многие годы
Хвиля Хвиля  ·  06.04.18, 09:26 НАТО очень беспокоит длительное агрессивное поведение России на внешнеполитической арене. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа. «Конечно,…
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