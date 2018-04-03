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Facenews Facenews · · Обновлено в 12:16
· США · Войска
Страны Балтии попросят Трампа увеличить военное присутствие США в регионе

Страны Балтии попросят Трампа увеличить военное присутствие США в регионе (12 новостей)

«Страны Балтии попросят Дональда Трампа увеличить военное присутствие США в регионе»

Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис посетят Белый дом 3 апреля.Высокопоставленный литовский чиновник сообщил, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Они также хотят стать частью европейского противоракетного щита."Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских государств должно быть лучше защищено", - заявила Грибаускайте перед началом визита."Важно, что (американские войска. - Ред.) находятся здесь на постоянной основе во всех странах Балтии", - добавила она.В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии.

Обновлено в 12:10 Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис 3 апреля во время визита в Вашингтон обратятся к президенту США Дональду Трампу за усилением военного присутствия в их странах

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Обновлено в 12:16 Лидеры стран Балтии в ходе визита в США попросят американского президента Дональда Трампа увеличить военный контингент в регионе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Euractiv. Сообщается, что Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и латвийский лидер Раймондс Вейонис посетят США 3 апреля и попросят Вашингтон чаще направлять в страны Балтии комплексы противовоздушной обороны Patriot для учений. "Я надеюсь, что США и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских стран должно быть лучше защищенным…Важно, что американские войска находятся на постоянной основе во всех странах Балтии", - отметила Грибаускайте. Отметим, в прошлом году вице-президент США Майк Пенс не исключал развертывание комплексов Patriot в Эстонии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Страны Балтии попросят Трампа увеличить военное присутствие США в регионе»
Фото Балтийские страны опасаются РФ и просят Трампа усилить воздушную оборону
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Фото Страны Балтии попросят США увеличить свой военный контингент в регионе
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Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 09:49 Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 10:01 Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис посетят Белый дом 3 апреля.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 10:09 Страны Балтии попросят Дональда Трампа увеличить военное присутствие США в регионе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 10:24 Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.
Depo.ua Depo.ua  ·  03.04.18, 10:27 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Euractiv . В частности, балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, они хотят стать…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 11:10 Балтийские лидеры попросят Трампа чаще использовать противоракетные комплексы Patriot для военных учений в странах Балтии.
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 11:29 Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.04.18, 11:34 По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, американское присутствие является стратегически важным для страны, так как обеспечивает сдерживание геополитических агрессивных "выпадов"…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 12:02 Лидеры стран Балтии в ходе визита в США попросят американского президента Дональда Трампа увеличить военный контингент в регионе
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 12:10 Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис 3 апреля во время визита в Вашингтон обратятся к президенту США Дональду Трампу за усилением военного…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 12:16 Лидеры стран Балтии в ходе визита в США попросят американского президента Дональда Трампа увеличить военный контингент в регионе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Euractiv.…
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