Страны Балтии попросят Трампа увеличить военное присутствие США в регионе

Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис посетят Белый дом 3 апреля.Высокопоставленный литовский чиновник сообщил, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Они также хотят стать частью европейского противоракетного щита."Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских государств должно быть лучше защищено", - заявила Грибаускайте перед началом визита."Важно, что (американские войска. - Ред.) находятся здесь на постоянной основе во всех странах Балтии", - добавила она.В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии.

Обновлено в 12:10 Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис 3 апреля во время визита в Вашингтон обратятся к президенту США Дональду Трампу за усилением военного присутствия в их странах

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Обновлено в 12:16 Лидеры стран Балтии в ходе визита в США попросят американского президента Дональда Трампа увеличить военный контингент в регионе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Euractiv. Сообщается, что Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и латвийский лидер Раймондс Вейонис посетят США 3 апреля и попросят Вашингтон чаще направлять в страны Балтии комплексы противовоздушной обороны Patriot для учений. "Я надеюсь, что США и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских стран должно быть лучше защищенным…Важно, что американские войска находятся на постоянной основе во всех странах Балтии", - отметила Грибаускайте. Отметим, в прошлом году вице-президент США Майк Пенс не исключал развертывание комплексов Patriot в Эстонии.