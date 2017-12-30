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Страшная трагедия в Ивано-Франковске: погибла семья из шести человек

Страшная трагедия в Ивано-Франковске: погибла семья из шести человек (13 новостей)

«Родители погибли вместе с детьми»

В субботу, 30 декабря, в Ивано-Франковске произошла страшная трагедия, в которой погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Копы сообщают, что трагедия развернулась на ул. Сечевых Стрельцов, в которой погибли четверо детей и двое взрослых. Тела погибших нашел знакомый семьи, который зашел к ним в гости.

Известно, что погибшему мужчине было 27 лет, женщине – 40 лет, погибшим детям - 14 и 10 лет, 4 года. Кроме того умер новорожденный ребенок.

Также в этом же доме, в другой квартире полиция нашла тело женщины. Предположительно она умерла от угарного газа.

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"Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших. Светлая память! Прошу всех быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, особенно это актуально в период праздников. Берегите друг друга", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Обновлено в 02:45 Погибли женщина 40 лет, мужчина 27 лет и дети 2007, 2003, 2013 и 2017 годов рождения. В этом же доме было найдено тело еще одной женщины. Пока нет точной информации о том, связаны ли эти случаи. В полиции не сообщили причину их смерти, но, вероятно, люди задохнулись угарным газом.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 00:16 Тела погибших обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости.
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