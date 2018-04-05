Страшный взрыв прогремел в Кривом Роге, много пострадавших

В результате взрыва на полигоне, который произошел 5 апреля на территории 17-й танковой бригады на Макулане, в больнице находятся двое военнослужащих. Какие у них ранения, пока не известно. Официально подтвердили, что пострадали четверо. Как стало известно, учения на полигоне проводили бойцы части 3011 Нацгвардии. Несколько человек устанавливали снаряд в ручной подствольный гранатомет. Боеприпас не вылетел из РПГ и разорвался внутри. Представитель оперативного командования "Восток" Евгений Романов подтвердил факт случившегося и сообщил, что сейчас в больнице находятся двое военнослужащих. На странице командования в соцсети сообщили - по факту случившегося уже назначили служебную проверку. Инцидент будут расследовать по статье 414 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил обращения с оружием». Максимальное наказание для виновных – до 12 лет тюремного заключения.

Обновлено в 12:36 На Днепропетровщине сегодня утром, 5 апреля, трое военнослужащих подорвались на гранате. Об этом сообщает Первый городской. Инцидент произошел около 08:40 на полигоне 17-й танковой бригады, расположенном в Кривом роге в районе Макулана (военный городок). По предварительной информации, на полигоне проходили учения.…

Обновлено в 12:41 Инцидент проищошел на полигоне возле города Кривой Рог.