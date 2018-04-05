  1. Главная
  2. Новости
  3. Страшный взрыв прогремел в Кривом Роге, много пострадавших
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог) · · Обновлено в 12:41
· Взрыв · Военные · Больница · Апрель · Результат
Страшный взрыв прогремел в Кривом Роге, много пострадавших

Страшный взрыв прогремел в Кривом Роге, много пострадавших (20 новостей)

«Сдетонировал неустановленный предмет»

В результате взрыва на полигоне, который произошел 5 апреля на территории 17-й танковой бригады на Макулане, в больнице находятся двое военнослужащих. Какие у них ранения, пока не известно. Официально подтвердили, что пострадали четверо. Как стало известно, учения на полигоне проводили бойцы части 3011 Нацгвардии. Несколько человек устанавливали снаряд в ручной подствольный гранатомет. Боеприпас не вылетел из РПГ и разорвался внутри. Представитель оперативного командования "Восток" Евгений Романов подтвердил факт случившегося и сообщил, что сейчас в больнице находятся двое военнослужащих. На странице командования в соцсети сообщили - по факту случившегося уже назначили служебную проверку. Инцидент будут расследовать по статье 414 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил обращения с оружием». Максимальное наказание для виновных – до 12 лет тюремного заключения.

Обновлено в 12:36 На Днепропетровщине сегодня утром, 5 апреля, трое военнослужащих подорвались на гранате. Об этом сообщает Первый городской. Инцидент произошел около 08:40 на полигоне 17-й танковой бригады, расположенном в Кривом роге в районе Макулана (военный городок). По предварительной информации, на полигоне проходили учения.…

Обновлено в 12:41 Инцидент проищошел на полигоне возле города Кривой Рог.

ФОТО К НОВОСТИ: «Страшный взрыв прогремел в Кривом Роге, много пострадавших»
Фото Страшный взрыв прогремел в Кривом Роге, много пострадавших
Фото В Днепропетровской области во время учений на полигоне подорвались трое нацгвардийцев
Фото На полигоне в Кривом Роге во время учений подорвались на гранатах трое военнослужащих
Фото На военном полигоне в Кривом Роге прогремел мощный взрыв
Фото Взрыв на полигоне в Кривом Роге: пострадали три человека
Фото В Кривом Роге на полигоне подорвались трое военнослужащих
Фото На полигоне в Кривом Роге подорвались военные
Фото В Кривом Роге на полигоне во время учений подорвались трое военнослужащих
Фото На Днепропетровщине военнослужащие подорвались на гранате: детапли
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Politeka Politeka  ·  05.04.18, 10:41 Утром 5 апреля страшный взрыв всколыхнул Кривой Рог  Это произошло примерно в 8:40 на полигоне 17 танковой бригады, расположенного на Макулана в Кривом Роге. Там произошел несчастный случай — трое…
Униан Униан  ·  05.04.18, 11:16 По данному факту начата служебная проверка.
Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 11:28 На полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в городе Кривой Рог 5 апреля подорвались трое военнослужащих.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 11:41 По предварительной информации, на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом…
Facenews Facenews  ·  05.04.18, 11:47 На полигоне под Кривым Рогом взрывом неустановленного предмета раненыия 3 бойца Национальной гвардии.Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Схід" Вооруженных сил Украины в Facebook."В…
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 11:48 Сдетонировал неустановленный предмет
УНН УНН  ·  05.04.18, 11:51 "5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБр (г. Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали…
Главком Главком  ·  05.04.18, 12:00 В Кривом Роге на полигоне 17-й отдельной танковой бригады в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает оперативное командование…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.04.18, 12:01 В Кривом Роге на полигоне во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины (НГУ), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих НГУ.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.04.18, 12:04 На полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в Кривом Роге в четверг, 5 апреля, подорвались трое военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Восток Вооруженных сил…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.04.18, 12:04 В Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва во время боевых учений травмировались трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины…
Капитал Капитал  ·  05.04.18, 12:16 В Кривом Роге на полигоне во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины (НГУ), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали…
MIGnews MIGnews  ·  05.04.18, 12:22 Пострадавших военнослужащих госпитализировали.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.04.18, 12:27 Утром в Кривом Роге на военном полигоне 17-й танковой бригады Вооруженных Сил Украины "Макулан" во время боевой подготовки подразделений Нацгвардии из-за взрыва неизвестного предмета пострадали трое военнослужащих.…
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 12:36 На Днепропетровщине сегодня утром, 5 апреля,  трое военнослужащих подорвались на гранате. Об этом сообщает Первый городской. Инцидент произошел около 08:40 на полигоне 17-й танковой бригады, расположенном…
Главред Главред  ·  05.04.18, 12:41 Инцидент проищошел на полигоне возле города Кривой Рог.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии

В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в…
Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для своего сверхскоростного поезда

Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для своего сверхскоростного поезда
В английском четвертьфинале Лиги Чемпионов &quot;Ливерпуль&quot; крупно выиграл первый матч у &quot;Манчестер Сити&quot;

В английском четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" крупно выиграл первый матч…
Приватбанк погасил рефинансирование НБУ

Приватбанк погасил рефинансирование НБУ
Показали флаги Украины, собранные в 40 городах

Показали флаги Украины, собранные в 40 городах
&quot;Не осталось ни одной стены&quot; - показали, во что превратился любимый поселок Януковича

"Не осталось ни одной стены" - показали, во что превратился…
Какие продукты подорожали больше всего

Какие продукты подорожали больше всего
В Каменском на проспекте Аношкина демонтировали МАФ

В Каменском на проспекте Аношкина демонтировали МАФ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.