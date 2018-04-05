Страстная пятница 2018: что нельзя делать в этот день (3 новости) «Обозреватель рассказал об истории и традициях самого скорбного для христиан дня»

Страстная пятница: традиции дня

Пятница последней недели Великого поста является днем печали и траура для всех верующих. Именно в этот день Иисус Христос был распят на Голгофе. По традиции, в Страстную пятницу чтят память о скорбных событиях казни Сына Божьего и соблюдают особо строгий пост с многими запретами.

Церковная служба в этот день посвящена повествованию о страданиях и смерти Христа. Во время вечерни в Страстную пятницу выносят Плащаницу, на которой изображен образ Спасителя в гробу. Только после этого для постящихся снимается запрет на прием пищи. Разрешенная еда в предпоследный день поста - только хлеб и вода.