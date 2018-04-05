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Страстная пятница 2018: что нельзя делать в этот день

Страстная пятница 2018: что нельзя делать в этот день (3 новости)

«Обозреватель рассказал об истории и традициях самого скорбного для христиан дня»

Страстная пятница: традиции дня

Пятница последней недели Великого поста является днем печали и траура для всех верующих. Именно в этот день Иисус Христос был распят на Голгофе. По традиции, в Страстную пятницу чтят память о скорбных событиях казни Сына Божьего и соблюдают особо строгий пост с многими запретами. 

Церковная служба в этот день посвящена повествованию о страданиях и смерти Христа. Во время вечерни в Страстную пятницу выносят Плащаницу, на которой изображен образ Спасителя в гробу. Только после этого для постящихся снимается запрет на прием пищи. Разрешенная еда в предпоследный день поста - только хлеб и вода. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Страстная пятница 2018: что нельзя делать в этот день»
Фото Страстная пятница 2018. От чего стоит воздержаться
Фото Страстная пятница 2018: что нельзя делать в этот день
Фото Страстная пятница: что нельзя делать в этот день
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Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 09:26 Страстная пятница - самый строгий день последней недели поста перед Пасхой, поскольку в этот день был распят Иисус Христос.
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 11:09 "Обозреватель" рассказал об истории и традициях самого скорбного для христиан дня
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